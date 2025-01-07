Двукратный призер Олимпиады — о семье и мотивации.

Лыжно-биатлонная Гонка чемпионов в Рязани собрала большое количество чемпионов и призеров Олимпиад. Приехала на нее и Кристина Резцова, взявшая на Играх в Пекине серебро и бронзу в эстафетах. В этот звездный уик-энд с 28-летней биатлонисткой пообщался корреспондент «СЭ».

С появлением второго ребенка стало в два раза тяжелее уезжать

— Как Новый год отметила?

— Великолепно! Дома, в Сыктывкаре — в кругу семьи, всех своих сестер и их детей.

— Ого! И Даша (Виролайнен, живет в Финляндии. — Прим. «СЭ») приезжала?

— Да, Даша с тремя младшими, Василиса со своей дочерью и младшая сестра Маша.

— Не было мыслей продлить новогодние праздники и в Рязань на Гонку чемпионов не приезжать?

— Если смотреть с точки зрения детей, то, конечно, всегда хочется побольше времени с ними провести. Но так как я от своих слов никогда не отказываюсь — а меня спросили еще в сентябре, поеду ли я на Гонку чемпионов — то я сказала, что поеду. Хочу сказать, что здесь новогодние праздники продолжаются. Тут атмосфера праздника, хорошие условия проживания, питания... Развлечений достаточно.

— Для тебя это больше шоу-гонка?

— Да, скорее шоу. Потому что много времени уделяла детям и мало — тренировкам. Перед Новым годом на последних стартах не очень хорошо себя чувствовала. Поэтому сейчас идет больше тренировочный процесс, получение эмоций, повидаться с ребятами, посмотреть на новый формат... Важной частью считаю общение с болельщиками. Здесь не так далеко от Москвы, и очень много людей может приехать. Решаю какие-то свои задачи со стрельбой, техникой, но чисто для последующих гонок.

— Сюда приехала только с мужем?

— Да, с Иваном. Дети остались дома, потому что им через неделю в детский садик.

— Насколько тяжелее стало совмещать спортивную жизнь с двумя детьми по сравнению с тем, если с одним?

— Не то чтобы тяжелее стало совмещать... Просто в два раза тяжелее стало уезжать. Нам также помогают Ванины родители. В принципе никаких проблем нет с тренировочным и соревновательным процессом. Они постоянно с ними. Даже в этом сезоне не брали детей ни на одни соревнования. Но морально это тяжелее, особенно приезжать и уезжать. Старшая дочь начала обижаться. Она часто говорит: «Я не буду разговаривать по телефону». Это, конечно, тяжело. От этого еще сложнее себя мотивировать здесь. Конечно, хочется выехать на международные старты... Пока я еще нахожу в себе силы на мотивацию, а дальше посмотрим.

— Есть цель догнать Дашу по детям?

— Такой цели нет, конечно, потому что у Даши настрой — еще и еще. Но, по крайней мере, надеюсь, что получится не остановиться на достигнутом.

— У вас с детства заложено это желание — иметь много детей?

— Например, Василиса сказала: «Я пока точно не хочу и не знаю, захочу ли в дальнейшем». Я очень люблю детей, их эмоции, их нахождение рядом... Для меня это невероятный заряд. Сейчас у меня дома было шестеро детей. Это, конечно, был беспредел ужасный. Шесть человек от нуля до пяти лет носятся по дому и разносят всю квартиру. Но я от этого такое колоссальное удовольствие получала... Просто невероятно. У них энергия, которую нигде, наверное, не найти.

— В Рязань приехал еще один член семьи — Андрей Романов (спортивный журналист, двоюродный брат Кристины. — Прим. «СЭ»). Насколько он добавляет тебе эмоций?

— Конечно, всегда радостно встретиться с родственниками. Разумеется, он сразу приехал к нам в гости, пообщались. Да, он теплоты добавляет. Но когда идут соревнования, то мы всегда по раздельности. Даже спрашивала его: «Тебе сложно комментировать, когда я бегу?» Он ответил: «Нет, у меня нет какого-то предвзятого отношения».

— Слышала, как он объявил тебя по стадиону, когда ты стартовала в квалификации?

— Нет.

— «Самая дерзкая биатлонистка России».

— Ха-ха! Возможно, это правда. Я знаю его мнение обо мне как о спортсменке. Мне это даже льстит, с одной стороны. Он вообще за словом в карман не лезет. У него представление каждого человека очень емкое. Поэтому мне может быть только приятно от этого.

— Нет маленькой обиды, что двоюродный брат пошел больше в лыжные гонки, а не в биатлон?

— Абсолютно нет. Он больше понимает в лыжах, потому что изначально был ближе к лыжному спорту. Да и глупо обиду иметь, у каждого свои интересы. Кто где чувствует себя комфортнее, там и должен быть.

Кристина Резцова на Олимпиаде-2022. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Век спортсмена короткий, но мы еще не закончили

— Сказала, что сложно сейчас находить мотивацию. В чем же ты ее все-таки находишь?

— Во-первых, я занимаюсь своим любимым делом. Еще только строю планы на то, чем буду заниматься в дальнейшем. Пока не случится так, что я захочу чем-то другим заниматься, планирую все-таки побегать и еще какие-то результаты показать. Все-таки в глубине души я надеюсь, что нас допустят до международных соревнований, так как золотой олимпийской медали у меня еще нет.

— Что больше влияет на мотивацию: то, что ты выиграла олимпийскую медаль, или то, что не выиграла золотую олимпийскую медаль?

— Я уже спокойнее отношусь к тому факту, допустят нас до Олимпийских игр или нет. Потому что у меня уже медаль есть. Но, разумеется, свои планы строю именно на то, чтобы это золото все-таки выиграть.

— Ты говорила, что твое поколение себя израсходовало. Действительно так думаешь?

— Да, сейчас, если посмотреть, очень много молодых девчонок, которые начинают бегать быстрее и сильнее нас, которые растут. Но все-таки, если говорить про стабильность, им еще есть чему у нас поучиться. Когда им нечему будет учиться, тогда нам пора будет заканчивать.

— Когда я прочитал слова про поколение, то подумал, что вроде совсем недавно ты выступала по юниорам на летнем чемпионате мира в Чайковском...

— Вот да, вроде бы недавно... Наш вид спорта не сказать, что сильно возрастной. Если взять некоторых уникумов, как Бьорндален, который бегал до 40 лет — то таких не очень много. 30-35 лет — это максимальный возраст, до которого стоит бегать. К сожалению, организм человека в функциональном плане уже не развивается в лучшую сторону. Поэтому молодые нас обыгрывают. Так что надо понимать, что век спортсмена короткий — но мы еще не закончили.

— Тренер Андрей Падин назвал свою четверку, которая может бороться за медали на Олимпиаде. Тебя он туда включил. Видишь ли ты сама себя в топ-4?

— Уже много людей обсуждали эти четверки. Это такой популярный вопрос... Но все-таки нужно судить не по этому году, а по следующему. Потому что один-два человека еще появляются. На данный момент из стабильных я бы в топ-4 себя отнесла.

— На этот сезон какой план?

— Наверное, главный старт в феврале в Раубичах и чемпионат России. Конечно, я бы хотела выиграть общий зачет, но, как показала первая половина сезона, пока я не в той форме, чтобы бегать оптимально ровно. Но надеюсь, что вторая половина сезона будет поинтереснее.

— Прогресс видишь по сравнению с прошлым сезоном?

— Очень сложно сравнивать с прошлым сезоном, потому что в том году очень мало бегала гонок и много болела. Он получился очень рваный, летняя подготовка вообще вылетела. Плюс в октябре вылетел сбор, поэтому соревнования бегала почти не тренируясь. Этот год получился такой, что я вообще не болела летом. Выполнила всю тренировочную программу. И пока не очень понимаю, почему результат не тот, который я ожидала. Жду, что все-таки мне станет легче и что действительно смогу показать в полную силу, на что тренировалась.