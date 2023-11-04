Чемпион Европы — в больнице с огнестрельным ранением. В соцсетях он писал о предательстве

Трагедия болгарского биатлониста Красимира Анева.

Чемпион Европы по биатлону Красимир Анев находится на грани жизни и смерти. За жизнь известного в прошлом спортсмена сборной Болгарии бьются лучшие врачи страны, однако состояние Анева стабильно тяжелое. На момент середины дня в субботу Красимир — в искусственной коме. По данным полиции, в реанимацию Анев поступил после выстрела в живот, который он, по одной из версий, мог произвести самостоятельно. Что довело звезду спорта до такой беды?

Звезду спорта нашли у плотины реки с огнестрельным ранением

Биатлонный мир с тревогой следит за новостями из отделения реанимации Военно-медицинской академии Софии. Туда вечером пятницы поступил 36-летний Красимир Анев. Как утверждают местные СМИ, бывший биатлонист сборной Болгарии введен в медикаментозную кому. На текущий момент состояние спортсмена остается стабильно тяжелым. Анева нашли при загадочных обстоятельствах около плотины Дренов дол у реки Банштицы недалеко от небольшого болгарского города Кюстендил на границе с Северной Македонией.

Фото Global Look Press

По сообщениям правоохранительных органов района, которое приводит портал Dir.bg, следователи полагают, что экс-спортсмен выстрелил себе в живот из пистолета. Важно отметить, что у Красимира была лицензия на огнестрельное оружие, так как после завершения карьеры он решил поступить на службу в армию. С 2021 года экс?биатлонист помогает министерству обороны Болгарии в подготовке молодых военнослужащих в качестве инструктора. Разумеется, инструктора по стрельбе.

Однако в последнее время психологическое состояние Анева вызывало беспокойство. За несколько часов до трагического происшествия Красимир опубликовал в одной из соцсетей цитату болгарского писателя и драматурга Павела Вежинова: «Всякое предательство начинается с доверия». И что важнее, подписал ее собственным комментарием, отметив, что Вежинов говорит «абсолютную правду».

Кто конкретно мог довести бывшую звезду болгарского биатлона до отчаяния, пока можно только догадываться. Известно только, что у Анева есть жена и шестилетняя дочь. Близкие Красимира утверждают, что супруги счастливы в браке, об этом же можно судить, исходя из публикаций биатлониста в соцмедиа. «Следствие находится на начальной стадии. Мы прорабатываем несколько версий. Проводятся оперативные действия, ожидается назначение судебно-медицинской экспертизы», — пояснили журналистам в софийской прокуратуре. То есть на данный момент нет однозначного подтверждения того, что это попытка самоубийства.

Фото Global Look Press

В 2020-м Анев уходил из спорта после конфликта с президентом федерации биатлона

В документах полиции, которые стали достоянием общественности, есть отметка о склонности бывшего спортсмена к суициду. И единственный узелок, за который можно зацепиться, — это скандальный уход спортсмена из сборной. О разногласиях между чемпионом Европы и руководством национальной федерации биатлона стало известно летом 2020 года. 33-летний спортсмен тогда принял решение уйти из спорта в том числе из-за конфликта с президентом Федерации биатлона Болгарии Екатериной Дафовски, олимпийской чемпионкой Нагано 1998 года. «Я терпел семь лет, но больше не могу с этим мириться. Я не могу больше работать с президентом нашей федерации, при таком отношении к спорту у меня нет будущего. Мне трудно было принять это решение, но другого выхода я не видел», — объяснил тогда свой выбор Анев изданию bTV Sport.

По словам Красимира, Дафовски предала спорт и «репрессировала всех, у кого было отличное от нее мнение». Анев был недоволен работой генерального секретаря федерации, за что, по его мнению, и лишался финансовой поддержки федерации. Тем не менее из спорта Анев ушел три года назад, так что трудно понять, какой эмоциональный триггер сработал именно сейчас. Версия с неосторожным обращением с оружием также едва ли логична, поскольку биатлонист, а тем более инструктор по стрельбе Военно-воздушных сил Болгарии относится к нему с максимальной осторожностью. Так или иначе, сейчас главное, чтобы победитель и многократный призер чемпионатов Европы, призер чемпионата мира по летнему биатлону, участник трех Олимпиад — Ванкувера?2010, Сочи?2014 и Пхенчхана?2018 — вернулся к своей семье живым и здоровым. По крайней мере, болгарские врачи делают для этого все необходимое.