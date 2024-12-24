В нашем биатлоне ругаются из-за тренера Падина. Что происходит?

Будущее специалиста в сборной туманно.

Российский биатлон, кажется, не может существовать без скандалов. Новым поводом для дрязг стало отстранение от команды тренера Андрея Падина. По слухам, у него возник конфликт со старшим тренером сборной и руководителем группы, в которой работает специалист, Михаилом Шашиловым. И хотя главные действующие лица эти слухи опровергают, в сложившейся ситуация остается много странного и неизвестного.

Заболел или отстранен?

О возможном конфликте стало известно на этапе Кубка России в Ижевске, который проходил с 12 по 15 декабря. На нем Падина не оказалось. Биатлонистка группы Шашилова Наталия Шевченко объясняла это так: «У него возникли проблемы со здоровьем, которыми он сейчас занимается, и, наверное, присоединится к нам уже на Кубке Содружества в Ижевске», — приводит ее слова Vprognoze.

Однако с этим не согласился комментатор Дмитрий Губерниев, который сначала восклицал в эфире: «Где Падин?!» — а после объяснял происходящее в разговорах с журналистами. «У Вики Сливко тренера убрали, произошел какой-то конфликт или инцидент. Он не приезжал на несколько этапов уже. А она молчит, я ее понимаю на самом деле, но спортсменам все-таки теперь уже хочется пожелать самостоятельности. Вы уже не дети же», — сказал комментатор «ВсеПроСпорт».

Шашилов версию с конфликтом опроверг. «Нет, конечно, Падин не отстранен от работы с командой. Он пропустил всего одно мероприятие, потому что оно было по региону. Регион должен был платить, а по Минспорту всего два тренера — я и Загорский, — утверждал старший тренер в разговоре с «Чемпионатом». — Никто не отстранен. Будет на сборах в Сочи 26-го числа. У нас с ним никаких проблем нет».

Опровержение пришло и от Союза биатлонистов России. «Прочитал в Сети про мнимое «отстранение» Андрея Падина. Во-первых, у СБР нет полномочий отстранять тренера национальной команды, находящегося на ставке в ЦСП, — объяснял глава пресс-службы организации Сергей Аверьянов в своем телеграм-канале. — Во-вторых, только что разговаривал с Андреем Викторовичем. Как и было запланировано, он 26 декабря вылетает на сбор в Сочи, как и остальная команда. Кроме пары спортсменок, отпросившихся по своим учебным делам».

Вроде бы скандал затух. Тем более тренер появился на этапе Кубка Содружества в Чайковском, который шел следом за соревнованиями в Ижевске. Однако на нем Падин, который до этого не высказывался публично, дал ответ, который еще больше всех запутал. «Я пока сам не знаю, все на стадии принятия решения. Да, был отстранен от этапа Кубка России, был командирован на международный старт в Чайковском. Сейчас у меня с некоторыми спортсменами будет тренировочный сбор в Сочи на Новый год. В ближайших планах стоит Гонка чемпионов. Дальнейших планов я не знаю», — заявил тренер «Матчу».

Павел Ростовцев. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Конкуренция внутри

Андрей Падин работает вместе с Михаилом Шашиловым второй год. Однако в нынешнем сезоне многое изменилось в структуре команды. Раньше женских групп было две (Шашилова и Истомина), а кто-то мог спокойно тренироваться самостоятельно вне их. Однако весной было принято решение оставить одну, а самоподготовку для членов сборной исключить.

«Мы два года экспериментировали и получили результат. У нас нет столько высококлассных спортсменов, чтобы их хватило на две группы. Давайте откровенно: мы не наберем восемь равных человек, зачем нам создавать команду еще из восьми? Сейчас мы хотим собрать всех лучших в одной команде, чтобы была внутренняя конкуренция. Индивидуальная подготовка неплоха, если ты умеешь это делать», — говорил «СЭ» в апреле глава СБР Виктор Майгуров.

Для некоторых сделали исключения. Так, Карим Халили очень не хотел возвращаться в группу Юрия Каминского и остался работать с Артемом Истоминым. Такое же право получила его жена Анастасия Халили (на тот момент Гореева). Но, например, Виктории Сливко, которая работала под руководством Падина, находясь на самоподготовке, пришлось примкнуть к группе Шашилова.

Михаил Шашилов — тренер сложный, противоречивый и довольно обидчивый. Сработаться с ним получалось далеко не у каждой биатлонистки. Не удавалось находить с ним общий язык Ульяне Нигматуллиной и Ларисе Куклиной, на которых наставник писал докладные руководству; не разговаривал Шашилов в свое время с Евгенией Павловой, когда та находилась в сборной на Олимпиаде; покидала его группу даже его воспитанница Светлана Миронова, правда, сейчас вернулась обратно.

Нынешнее объединение не все восприняли позитивно. По нашей информации, разногласия между двумя тренерами произошли во время летнего периода подготовки. Дело в том, что одни биатлонистки больше хотели тренироваться с Падиным и по его планам, из-за чего в группе произошел раскол. Судя по всему, этот раскол по-прежнему присутствует. Намек можно найти в словах самого Падина, который сказал, что будет работать на сборе в Сочи лишь с некоторыми спортсменами. А почему не со всеми, как должно быть?

Дмитрий Губерниев считает, что вина в сложившейся ситуации лежит на вице-президенте СБР по спорту Павле Ростовцеве, который в ноябре возглавил тренерский совет. У Губерниева с Ростовцевым давний конфликт, поэтому комментатор никогда не называет трехкратного чемпиона мира по имени и фамилии. «Надо заканчивать с очень странной ситуацией в российском биатлоне, когда абсолютно нелегитимный персонаж, заместитель руководителя организации «По рюмкам» возглавил тренерский совет и теперь — при самоустранении главы Союза биатлонистов России Майгурова — разваливает команды. Последний пример — история с Андреем Падиным, которого просто сливают, объединившись с тренерами-соглашателями. Огромные вопросы к комплектованию команды, вообще к работе СБР. Поскольку Михаил Дегтярев теперь еще руководитель Олимпийского комитета России, рычагов вмешаться в эту ситуацию, не дать угробить биатлон у него больше», — сказал в интервью «Спортс» Губерниев, недавно ставший советником министра спорта.

Неизвестно, куда приведет сложившая ситуация, но от этого могут пострадать спортсмены. В первую очередь одна из сильнейших биатлонисток страны Виктория Сливко, которая уже несколько лет работает с Падиным и все эти годы идет в лидерах у женщин (сейчас занимает второе место в рейтингах СБР и Кубка России, а также первое — в Кубке Содружества). Сам тренер, по его словам, ждет решения руководства.