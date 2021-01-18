Васильева намерена вернуться в сборную после дисквалификации. Нужна ли она команде?

После наказания за пропуск допинг-тестов спортсменка постарается доказать свою состоятельность на чемпионате России-2021.

Пропуск трех допинг-тестов Маргариты Васильевой в 2019 году и последующая дисквалификация спортсменки на 18 месяцев стала сильным ударом для всего российского биатлона. Женская команда лишилась максимальной квоты на сезон-2019/20 (очки спортсменки были аннулированы, и Россия откатилась за пределы топ-5 Кубка наций), Союз биатлонистов России (СБР) получил очередное нарекание от IBU за слабую антидопинговую работу, а талантливая спортсменка (в дебютный сезон помогла выиграть эстафету на КМ в Оберхофе и трижды заезжала в топ-15 в личных гонках) выбыла на два сезона.

Васильева рассчитывает выступить на ЧР-2021

Дисквалификация двукратной чемпионки России заканчивается 17 марта. Все это время Васильева продолжала тренировки и постарается вернуться в сборную. Об этом «СЭ» сообщил представитель спортсменки Сергей Лисин.

— Маргарита тренируется, но делает это не за государственный счет, — пояснил Лисин. — Она полностью выполняет все условия дисквалификации, к ней приезжает допинг-контроль, ее проверяют. Никаких вопросов у РУСАДА к Васильевой не возникало. 17 марта у нее заканчивается срок дисквалификации, и после этого у биатлонистки есть все основания вновь участвовать в соревнованиях. Если говорить про настроение спортсменки, то она планирует возвращаться на самый высокий уровень. Если вы хотите узнать про ее форму прямо сейчас, то лучше обратиться к ее личному тренеру.

Тренер российской биатлонистки Людмила Панова подчеркнула, что их цель — выступить на чемпионате России в Ханты-Мансийске, который стартует 29 марта.

— Да, Маргарита очень хочет выступить на чемпионате России-2021, — отметила «СЭ» Людмила Панова.

Четких критериев отбора на чемпионат России нет. Если регион, за который выступает Васильева (Красноярский край), решит выставить спортсменку на старты в Ханты-Мансийск, то никто не сможет этому помешать. Вопрос в другом — будет ли она конкурентоспособна после столь длительного простоя? И есть ли у нее шансы вернуться в команду в олимпийский год?

Бывали случаи, когда спортсменки возвращались после длительных перерывов, вызванных декретным отпуском или дисквалификацией, и становились только сильнее. Но в случае с Васильевой есть две проблемы. Первое — в июне 2021-го ей будет уже 30 лет (солидный возраст для женского биатлона), второе — халатность Маргариты и ее реакция, которая привела к печальным для всех последствиям.

Напомним, что биатлонистка не смогла разобраться в системе АДАМС, не звонила за помощью в РУСАДА, фактически не предпринимала никаких действий, чтобы спасти ситуацию. Первый флажок она получила в Красноярске, когда забыла про визит допинг-офицера и уехала в институт. Второй — на сборе в Белокурихе, несколько недель спустя, когда по срочным делам улетела в Красноярск, забыв сделать об этом отметку в АДАМС. Третий пропуск случился в начале февраля 2019-го, когда спортсменка вновь не уведомила допинг-офицеров о своем перемещении из Канады в США.

Максимальный срок наказания за пропуск трех допинг-тестов — два года. Если признать свою вину, как это делали многие в схожей ситуации, то получишь год (дебютантке сборной наверняка бы пошли навстречу). Маргарита и ее представители решили пойти другим путем, попытавшись доказать свою невиновность ошибками со стороны международных организаций. В итоге спортсменка получила 18 месяцев вместо 24, но срок дисквалификации стал отсчитываться не с 4 февраля (даты последнего флажка), а с момента вынесения решения (18 сентября). То есть фактически она пропустила больше двух лет.

Акимову вернули в сборную

Позитивным примером для Васильевой может быть Татьяна Акимова, которая также пропустила два сезона (из-за декретного отпуска) и постепенно возвращается в сборную. На первом этапе Кубка IBU в Арбере представительница Чувашии выиграла два спринта и помогла команде победить в эстафете. Теперь спортсменка вновь получила шанс проявить себя на Кубке мира. Первая попытка получилась неоднозначной: 33-е место в спринте и 29-е в пасьюте.

— Татьяна Акимова выступила в Арбере выше всяких похвал и заслужила право вернуться на орбиту Кубка мира, — рассказал официальному сайту СБР главный тренер Валерий Польховский. — Анастасия Шевченко, которую в Антхольце хотели видеть многие болельщики сборной России, пока остается соревноваться на Кубке IBU, где она будет гарантированно набираться международного опыта. То же самое можно сказать и о Кариме Халили, который был лучшим в резервной мужской команде. Мы внимательно следим за прогрессом наших резервистов. У каждого из них есть шанс попасть в главную команду, но для этого им надо показать себя на уровне Кубка IBU.

В качестве запасных на этап в Антхольце отправятся Ольга Мощенкова и Илья Гаврилов. Сложно понять, за какие заслуги. Мощенкова не смогла попасть в топ-20 на Кубке IBU (22-е и 64-е место в Арбере), Гаврилов — в топ-50 (63, 56) В обратном направлении последуют Екатерина Носкова, Наталья Гербулова и Игорь Малиновский.