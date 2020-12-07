Мощнейшее подведение итогов старта биатлонного сезона от двукратного олимпийского чемпиона Дмитрия Васильева.

В Контиолахти завершился сдвоенный этап Кубка мира по биатлону. У России медалей нет. С учетом скомканной концовки прошлого сезона наша команда не может попасть на пьедестал уже 27 гонок. Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев выразительно проехался по болевым точкам отечественного биатлона, но при этом сохраняет оптимизм и надеется на прогресс сборной уже в Хохфильцене.

— 27 гонок без медалей — это дно?

— С какой стороны посмотреть. Если сравнивать с самыми урожайными сезонами — все печально. Но с точки зрения происходящего с российским спортом и биатлоном в частности все как минимум нельзя назвать безнадежным.

— Что имеете в виду?

— Давление, дисквалификации, недопуски. Все это не может не отражаться. Хотя у меня есть ощущение, что в Австрии медали будут. В Хохфильцене мы всегда выступаем хорошо. Надеюсь, традиция продолжится. Вместе с тем есть вопросы, на которые хотелось бы получить ответ от наших тренеров.

— Например?

— Я не очень понимаю, за какие заслуги Елисееву разрешают готовиться самостоятельно. Матвей традиционно проигрывает на последнем круге, на финише. В моем понимании — а я немного занимался биатлоном — это результат недостаточной работы в подготовительный период. Невозможно проигрывать столько просто так. Елисеев хороший, фактурный парень, очень неплохо стреляет. У него все есть для высоких результатов. Но он катастрофически встает на последнем круге. Это просто недоработка летом. И если так — нужно тренироваться со сборной. Значит, консультанты у тебя плохие. Ведь часто спортсмены выбирают себе тренера по принципу «нравится — не нравится». А это крайне обманчивый критерий.

— Какой правильный?

— «Эффективный — неэффективный». И зачастую спортсмен ненавидит тренера, потому что тот заставляет его мучиться, страдать и терпеть. Но если после этого всего есть медали, значит, тренер самый лучший.

— Логинов тоже готовился самостоятельно.

— Вот Саша, думаю, придет в свои кондиции. Он должен идти по нарастающей. У него и в прошлом сезоне так было.

Есть две проблемы: неправильная система оплаты труда и допинг

— Что насчет женской сборной?

— Шашилов в таком возрасте (ему 61 год. — Прим. «СЭ») впервые возглавил сборную, до этого не имел опыта руководства большими командами. Мне кажется, это не совсем правильное решение. Вторым тренером — еще можно. Но не главным. Другое дело, что в нашем биатлоне есть глобальная проблема. Молодежи нет. Никто в двери сборной не стучится. Вот взяли Горееву и увидели, насколько она еще сырая (у Анастасии 56-е место в индивидуальной гонке и 81-е в спринте. — Прим. «СЭ»). Ее готовить и готовить. Хотя спортсменке 21 год. Вспомните, что в этом возрасте вытворяли Дальмайер, Нойнер. Или как сейчас бежит ровесница Гореевой Эльвира Оберг. У нас таких не видно. Не готовят так.

— Проблема в тренерах?

— В системе оплаты труда. У детских тренеров зарплата напрямую зависит от результата, и они выжимают из учеников все и сразу. Что с ними будет дальше — им до лампочки. Ведь даже если Олимпиаду потом выиграют, эти тренеры ничего не получат. Мы уже сколько лет задаемся вопросом: «Неужели в такой огромной стране нельзя найти сильных биатлонистов?»

— Можно?

— Да их море! Просто при нынешней системе оплаты труда все так и будет. Есть еще вторая проблема. Допинг!

— Ого.

— Нерадивые тренеры ради своей зарплаты и сиюминутного результата идут на такое.

— Мы слышали, что такое было раньше. Неужели происходит до сих пор?

— Ха! Еще как. На детских соревнованиях нет допинг-контроля, так что им вообще по барабану. Ничего не боятся. Поэтому «закон Родченкова», который все ругают, я поддерживаю. Да, он должен быть более справедливым и карательным для всех, включая американцев. Но сама мысль — правильная. Нам тоже нужно вводить уголовную ответственность.

— Так есть уже.

— Сроки должны быть сопоставимы с теми, которые дают за наркотики. Тогда что-то может измениться. А почему нет? Ведь допинг — это тоже разрушение организма. Взрослые дядьки гробят организмы маленьких детей. И при сегодняшних реалиях ничего не сделаешь. Я десять лет руковожу спортивной школой и вижу проблему изнутри — ничего не поменять. Но у нас есть депутаты Госдумы, которые были спортсменами...

— И даже биатлонистами.

— В том числе. Три штуки! Я их только в штуках могу исчислять, потому что от них толку как от козла молока. Но если смотреть стратегически, российскому биатлону для будущего нужно думать именно над этой проблемой. А не кричать, что намазали лыжи не так, или жаловаться, что шлифмашины нет. Да хоть десять им дай — не побегут. Потому что тяги нет. На Елисеева посмотрите.

В сборной должны быть люди, которые обучали бы спортсменов давать интервью

— Как отреагировали на интервью Ульяны Кайшевой, в котором она сказала, что не ставит целей на сезон, чтобы в случае чего не разочаровываться?

— Обычная глупость. Спортсмены просто не думают, у них нет опыта интервью. Они теряются перед камерами, перед журналистами. Знают, что сейчас их будут спрашивать, идут туда, но у них нет ни идей, ни сформулированных мыслей.

— Почему у шведов, норвежцев или немцев все иначе?

— Их этому учат. Сначала маленькие интервью, потом больше, потом совсем сложные. А у нас не берут, не берут, потом раз — и сразу на центральное телевидение. Конечно же, они теряются. В спокойном состоянии кто-то из них может формулировать мысли, но в стрессовой ситуации это уже не так просто.

У меня дочка занималась теннисом, была в академии Ника Боллетьери в Америке (оттуда же вышла, например, Мария Шарапова. — Прим. «СЭ»). Так у них был отдельный предмет — учили, как нужно вести себя перед камерой. А у нас про такое даже никто не слышал. Хотя в большом спорте сейчас крутятся огромные деньги и нужно быть профессионалом от начала и до конца. На дурачка уже не прокатит. Высказывания той же Павловой — что это вообще такое?

— Она бойкот Дмитрию Занину объявила.

— Да она себе должна бойкот объявить, а не Занину! Смотрел это интервью в прямом эфире — просто катастрофа. Она себя показала неумным человеком. «Мне некомфортно», «мне невесело», «пусть Леша Волков объяснит». Что за панибратство такое на всю страну? Он тебе не дружок, это твой тренер.

В сборной должны быть люди, которые обучали бы, рассказывали, объясняли. Короче, жизни учили. Биатлонисты большую часть жизни проводят в лесу, а это накладывает определенный отпечаток. Почти никто не читает книжки. В этом смысле меня очень порадовала Казакевич. Оказывается, она любит читать. И ведь это чувствуется. Речь у нее поставленная. Наберется опыта — так вообще шикарно будет говорить.

— Далеко не все зрители это понимают и в неудачных интервью винят корреспондентов того же «Матч ТВ».

— Профессиональные спортсмены отчасти уже не принадлежат себе. Если ввязались в эту игру, то обязаны соблюдать ее правила. Так устроен мир. Любой атлет выступает в первую очередь не для себя, а для болельщиков, для всей страны. Так что, как бы плохо тебе ни было, нужно собраться и высказаться. Тогда люди полюбят еще больше. Закрываться и обижаться на кого-то — это детский сад. Ты выступила плохо, так обидься на себя, а не на других. А игнорировать общение в современном спортивном мире просто нельзя.