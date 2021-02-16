«Пусть тренирует свою Францию». Реакция на заявление Фуркада о желании возглавить сборную России

Знаменитый французский биатлонист Мартен Фуркад заявил, что готов возглавить нашу национальную команду, если из Москвы поступит такое предложение.

Мартен Фуркад

32 года

Пятикратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призер

Олимпийских игр

13-кратный чемпион мира (в том числе 11 раз — в личных гонках)

Семикратный обладатель Кубка мира в общем зачете.

Что сказал Фуркад

Один из самых титулованных биатлонистов в истории отметил, что для него это был бы отличный вариант. В прошлом Мартен многократно хейтил нашу страну по допинговой теме, но при этом уделял внимание русскоязычным соцсетям и многократно бывал в нашей стране. Поэтому Фуркад понимает всю тяжесть тренерской доли.

«Это мог бы быть чудесный вызов, — цитирует Фуркада «Матч ТВ». — Вы знаете мое отношение. Россия — это самая зимняя страна в мире, и мне удивительно не видеть ее в числе доминирующих наций в биатлоне, как Норвегия и Франция сейчас. Мне бы очень хотелось, чтобы российские атлеты вернулись на ведущие позиции. Я уверен, что им это под силу.

Но я уже говорил, что прекрасно понимаю, насколько тяжело наладить взаимодействие между СБР и всеми регионами такой огромной страны. И тренеру национальной сборной сложно избежать всяких внутренних противостояний. Но если мне дадут полный карт-бланш, то почему бы и нет".

Мартен Фуркад завершил карьеру в 2020 году.

Кто высказался «за»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова француза. Он отметил, что Фуркад был бы полезен для сборной в качестве мотиватора,

«Насчет приглашения Фуркада в качестве тренера не уверен, скорее в качестве мотиватора и спарринг-партнера, — заявил Губерниев «СЭ». — Я посмотрел в Forbes , Потанин пробил отметку в 30 миллиардов долларов. У Мордашова — 28, у Лисина — 26. Мне кажется, могут вполне скинуться на Мартена Фуркада наши уважаемые олигархи».

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев считает, что слова Фуркада больше похожи на игру на публику, нежели на реальное заявление. Тем не менее он отметил, что опыт француза был бы полезен сборной.

«Помимо того, что Фуркад является великим биатлонистом, одновременно он прославился жесткими высказываниями в адрес российских спортсменов, — сказал Свищев «СЭ». — Мы помним его слова про то, что не нужно допускать наших биатлонистов к гонкам во время допингового скандала. Его опыт, безусловно, пойдет на пользу любой команде. Он прекрасно понимает, что к мнению авторитетного спортсмена будут всегда прислушиваться».

«Я считаю, что это были популистские высказывания, работа на публику. Если бы руководство российского биатлона пригласило его — то почему бы и нет? Но мне кажется, что такое интервью дается только ради того, чтобы о спортсмене не забывали», — добавил Свищев.

Кто высказался «против»

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анфиса Резцова высказалась резко против данного поворота событий. Она отметила, что для нее важна национальность тренера сборной.

«Нет, так нельзя, у нас в России тренеры должны быть русские, я так полагаю, — сообщила Резцова «СЭ». — Если его вдруг назначат, то я к этому крайне отрицательно отнесусь. И тут даже дело не в наших с ним отношениях. У нас были терки, он про меня гадости говорил, я про него, но это не важно.

Для меня, большой спортсменки, главное — сохранить профессиональный советско-российский тренерский коллектив. Во-первых, Мартен — не тренер, он спортсмен, который ушел в отставку. Во-вторых, важно знать психологию и систему советско-российского спорта. Для меня он на фоне тренера вообще не котируется".