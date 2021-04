Губерниев зажег на «Коммент.Шоу»: о Дзюбе, болельщиках-сектантах и знаменитой фразе о Малафееве

Отобрали для вас самые яркие цитаты эпатажного комментатора из очередного выпуска шоу.

Про свою работу на корпоративах: шутки и оскорбления

«Я отвечаю за свою работу в эфире. Если на нас надеты микрофоны, то надо отвечать за каждое слово. Все те люди, которые по-разному реагировали на шутки, отдавали должное, что грани я никогда не переходил. Поэтому что касается оскорблений — неправда, а что касается шуток и троллинга — мы все любим, когда нас троллят».

Про критику в свой адрес

«Хейтеры не понимают одного: раздражение — эмоция приятная. Я не стесняюсь говорить слово «фуфло», потому что когда уважаемый биатлонист, легенда начинает рассказывать про то, что у меня некрасивое лицо или кривые ноги, мне кажется, что люди из мужчин превращаются в какие-то субстанции — это не красит ни советский спорт, ни людей. Они в моем сознании не то что меркнут, а потихоньку отмирают».

Почему у спорта низкие рейтинги?

«Мы — не спортивная страна. Мы не любим своих спортсменов, мы их не знаем. Наши спортсмены не интересуют сектантов или псевдофанов, как я их называю, которые говорят, что будут смотреть трансляции в интернете, что не будут смотреть трансляции на федеральных телеканалах, хотя мы много что показываем. Этих людей спортсмены не интересуют. Спортсмен ушел и все, он как машина для зарабатывания медалей».

Про знаменитый перерыв матча ЦСКА — «Спартак» 10 лет назад

«В этом году исполняется 10 лет нетленному, незабвенному, величайшему событию в моей жизни — перерыву в матче ЦСКА — «Спартак». Все мы знаем, что там было, до сих пор вспоминают. У Славы Малафеева скоро дети женятся и замуж выйдут, а все до сих пор вспоминают, но это неважно, важна была реакция коллег тогда. Реакция коллег была фантастическая. Предшествовала этому история, после которой я всем перестал доверять, в том числе и в эфире. Как там получилось? Мы работали с Градиленко. Был полный стадион, и в перерыве, обсуждая эту историю, я говорю: «Нас слышно вообще в микрофон?» Выпускающий режиссер мне тогда сказал: «Нет, нас не слышно, разговаривай». Я привык доверять людям, что выпускающий режиссер — как мама, она не предаст, такого не бывает. Оказывается, что в этот момент ребята из Sportbox никому ничего не сказали, подключили кабели, и наутро я проснулся печально знаменитым. Читаю какое-то интервью Виктора Гусева, с которым у нас прекрасные отношения, который говорит: «Губерниев ругается матом, а я даже на кухне с друзьями разговариваю литературным языком». Проходит буквально недели две, и возникает факап на чемпионате мира в России. Я пишу: «Витя, welcome to the club». Он мне пишет: «Ну, я же случайно». А я, блин, специально. Вот это было смешно, на самом деле».

Сравнение болельщиков разных видов спорта

«Везде есть очень активные люди, мы часто попадаем в зависимость от интернета. Ты попадаешь на ветку, где, как правило, могут быть разные комментарии, но они как стадное чувство — формируют какое-то мнение. Как правило, там нет ничего конструктивного, потому что все самое конструктивное сразу минусуется. Если говорить про болельщиков, то они отличаются любовью. Лыжные, биатлонные болельщики больше любят друг друга, как мне кажется. Футбольные — я как-то был на матче «Спартак» — ЦСКА, а там люди желают друг другу смерти. Если сейчас коснись, что одна трибуна против другой — люди пойдут убивать, — это страшно, это чудовищно. При этом я против цензуры в интернете, как коллега Черданцев. Пусть пишут то, что и пишут, если это не нарушает законодательства. Но если мне сейчас человек пишет, что Егорову сожгли машину, а следующая — твоя, то это уже серьезно, хотя и понятно, что это больше шутки. Потому что я говорю: «Чувак, я сейчас делаю скрин и отправляю куда нужно», человек сразу исчезает. А то, что пишут про нас: ребята, движуха — это классно, пусть пишут!»

Про Дзюбу

«Я еще Черчесову тогда говорил: «Вы допускаете ошибку, когда не берете Дзюбу на те матчи, в которых без него мы сыграли плохо. Артем сейчас является краеугольным камнем команды, хотим мы этого или нет. Это и хорошо, и плохо, потому что «дзюбазависимость» для нашей футбольной команды может обернуться боком».

Про налог на иностранных тренеров

«Российских спортсменов должны вести к победам профессионалы. Если наши до уровня какого-то иностранца недотягивают, то не вижу никаких проблем».

«Выбор Манижи — справедливый!»

Губерниев рассказал о своем отношении к Маниже, которая будет представлять Россию на Евровидении в мае этого года:

«Мы (речь про ВГТРК. — Прим. «СЭ») делим с Первым каналом показы. В этом году показывает Первый, поэтому, естественно, они занимались выбором артиста. Выбрали и выбрали, словили хайп. Но она — очень талантливая девушка. Мне кажется, что этот выбор вполне справедливый. Другой вопрос, здесь важно, кто выиграет. И тут, с одной стороны, я бы предпочитал, чтобы Евровидение вернулось с победой, а с другой — очень хорошая песня у Исландии».

Филипп Нагорный