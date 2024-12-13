Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 10:30

Биатлонистку допустили до стартов как «беженку из Белоруссии». Опасный прецедент на Кубке IBU

Биатлонистку Долидович допустили до Кубка IBU как «беженку из Белоруссии»
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Белорусская биатлонистка Дарья Долидович
Дарья Долидович дебютировала на юниорском уровне.
Фото соцсети
Дочь известного белорусского спортсмена и оппозиционера Дарья Долидович странно дебютировала на юниорском уровне.

Малопримечательная индивидуальная гонка девушек на этапе юниорского Кубка IBU в итальянской Валь-Риданне принесла новость, которая может повлиять на ситуацию с допуском до соревнований зимников из России и Белоруссии. 19-летняя Дарья Долидович выступила без флага с пометкой Belarus Refugee Team (команда беженцев из Белоруссии). Притом что белорусским биатлонистам (как и российским) дорога на международные старты в настоящее время заказана по политическим причинам. Если подобная практика будет продолжена и на взрослых турнирах, это создаст опасный прецедент. Ведь получается, что для допуска на соревнования в условиях санкций не требуется даже нейтральный статус — достаточно объявить себя «беженцем».

Сорванный отбор

В первой гонке на этапе юниорского Кубка IBU в Италии Дарья Долидович допустила четыре промаха и отстала от победительницы на шесть минут. 53-е итоговое место из 115 возможных, наверное, неплохо для дебютантки, хотя триумфальным первые выступление «беженки» в Валь-Риданне, безусловно, назовешь. Тем не менее к девушке приковано большое внимание. Прежде всего из-за того, что она — дочь участника семи Олимпиад в составе сборной Белоруссии по лыжным гонкам Сергея Долидовича. Четыре года назад этот спортсмен поддержал белорусскую оппозицию, а в 2022-м вместе с дочерью эмигрировал в Польшу. Причем их отъезд сопровождался скандалом с федерацией лыжных гонок страны.

Артур Исхаков впервые выступил на&nbsp;Кубке IBU за&nbsp;Словакию. «Новый флаг ему в руки». Бывший российский биатлонист дебютировал на Кубке IBU за Словакию

Накануне Олимпиады в Пекине Дарья и еще одна лыжница — Светлана Андриюк — заявили, что из-за поддержки оппозиции белорусские власти якобы запретили им участвовать в отборе на Игры. Национальная федерация деактивировала их FIS-коды, что сделало невозможным участие в официальных стартах. При этом Долидович-младшая вроде бы публично не озвучивала свою политическую позицию, а причиной ее отстранения стала деятельность отца. Сергей Долидович (принимавший участие в семи зимних Олимпиадах с 1994 по 2018 год, а также в 12 чемпионатах мира с 1995-го по 2017-й) был участником протестных акций против Александра Лукашенко и вместе с оппозиционерами подписывал письма против действующей власти.

«Дарью лишили права участвовать в соревнованиях. Я не вижу возможности для продолжения ее карьеры в Беларуси», — говорил в начале 2022 года бывший лыжник, который после ухода из большого спорта стал тренером. В Польше девушка связалась со знаменитым специалистом Александром Веретельным, бывшим наставником Юстины Ковальчик. Он и предложил лыжнице перейти в биатлон. Однако польского гражданства Долидович, по всей видимости, пока не дождалась, зарегистрировавшись базе Международного союза биатлонистов (IBU) как представительница Белоруссии. Как это удалось сделать без участия белорусской федерации — загадка. Как бы то ни было, выступить на стартах IBU в таком статусе Дарья не могла, поскольку Белоруссия, как и Россия, отстранена от соревнований вот уже почти три года. И тогда всплыли загадочные три слова — Belarus Refugee Team.

Белорусская биатлонистка Дарья Долидович
Фото соцсети

Провал альтернативной сборной

По большому счету, ситуация с Долидович — яркая демонстрация тезиса «если нельзя, но очень хочется, то можно» в исполнении международных спортивных чиновников. Даже если у семьи лыжницы есть документы «политических беженцев» в Польше, его нельзя просто так перенести на официальные старты. МОК с 2016 года действительно предоставляет возможность стартовать в особом статусе спортсменам, покинувшим родину и утратившим связь со своими НОКами. Однако это касается только Олимпиад. В 2017 году команды беженцев также регулярно формируются на больших соревнованиях по легкой атлетике. Но в других видах спорта такого до сих пор не было. Тем более в случае с биатлонисткой речь не о беженцах вообще, а именно о политических мигрантах из Белоруссии.

Ранее похожая ситуация возникала с белорусской бегуньей Кристиной Тимановской, бежавшей из сборной Белоруссии прямо на Олимпиаде в Токио. После переезда в Польшу эта спортсменка несколько раз выступала под белорусским флагом, несмотря на возражения спортивных организаций Белоруссии. Но потом Тимановская получила польский паспорт и на Играх-2024 выступала уже за новую страну, правда, без особого успеха. Кристине с эмиграцией помогли Свободное объединение спортсменов Беларуси и Белорусский фонд спортивной солидарности, которые создали несколько атлетов с оппозиционными взглядами (наиболее известны среди них баскетболистка Елена Левченко, пловчиха Александра Герасименя и легкоатлетка Надежда Остапчук).

Кристина Тимановская. Скандальная белорусская атлетка выступила на Олимпиаде в Париже за Польшу. Получилось не очень

Попытки оппозиционных структур создать альтернативную белорусскую сборную быстро провалились. Но накануне новых выборов президента Белоруссии, которые состоятся 26 января 2025 года, политики снова активизировались. Именно в этом контексте, видимо, следует рассматривать «белорусскую беженку», внезапно всплывшую в биатлоне. Напомню, что в процессе обсуждения допуска россиян и белорусов на Олимпиаду-2024 польские политики уже предлагали присоединить их к сборной беженцев (некоторыми в России это было воспринято как попытка зачислить наших атлетов в «бомжи»). Однако идея не прошла, что не помешало IBU теперь реализовать ее самым волюнтаристским образом. И теперь главное — понять, был ли это единичный случай или международные федерации по зимним видам спорта всерьез намерены накануне Игр-2026 реализовать новый безумный сценарий.

Биатлон
Читайте также
«Ови получит заслуженное празднование». Гретцки, Беттмэн и Леонсис обсуждают рекорд Овечкина
300 тысяч рублей для мотивации, провал легионеров и Набоков, не дотерпевший до сухаря. Что произошло в матче «Россия 25» – Сборная мира КХЛ
Гладков сообщил о погибшем бойце самообороны из-за атаки БПЛА на Белгородскую область
Туск обратил внимание на проблемы у Макрона с рукопожатиями с Дональдами
Форвард с менталитетом снайпера. История неожиданного героя «Вегаса»
Глава департамента Минобрнауки Олег Чурилов скончался в результате ДТП
Популярное видео
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
Перейдет ли Илья Набоков в СКА?
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Курьянов перешел из «Авангарда» в «Локомотив»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Логинов забрал золото в отсутствие лидеров. Не помешали даже три промаха на огневых рубежах

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости