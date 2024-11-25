Серохвостов вышел в лидеры российского биатлона. Главное, чтобы его снова не подвело здоровье

Даниил доказал на старте Кубка Содружества, что находится в великолепной форме.

Пожалуй, главным итогом второго (и первого на снегу) этапа Кубка Содружества по биатлону в Ханты-Мансийске стало великолепное выступление Даниила Серохвостова. 25-летний Серохвостов давно уже считался одним из самых больших талантов российского биатлона, однако реализовать свой потенциал в полной мере ему мешали постоянные болезни. Теперь же, похоже, наступает его время.

Большой талант со сложностями

Даниил громко заявил о себе еще в сезоне-2021/22, показав очень хорошие для дебютанта результаты на этапах Кубка мира в личных гонках и попадая в призы в эстафетах. Правда, Олимпийские игры в Пекине ему не удались — он стал 19-м в спринте и только 39-м в гонке преследования, оставшись без места в эстафетном квартете, в итоге завоевавшем бронзу. Предполагалось, что после отстранения от международных стартов именно Серохвостов станет одним из лидеров Кубка России и Кубка Содружества, но за два предыдущих сезона он выиграл только три гонки. Причем с середины декабря 2022-го отличился всего-навсего один раз, первенствовав в декабре 2023-го в гонке преследования на этапе Кубка Содружества. Мало того, в 2024-м он вообще только раз пробился в тройку призеров в личных гонках — в спринте на Спартакиаде в Златоусте.

Причиной слабых для столь одаренного спортсмена результатов было вовсе не снижение требований к себе в тренировочном процессе, а слишком частые сложности со здоровьем. Серохвостов и на Спартакиаде после спринта умудрился заболеть, да и вообще часто либо бегал в не самом лучшем состоянии, либо просто пропускал старты. Сам он говорил, что хотел бы меньше болеть и больше выступать, но никак не получается.

«Работаю с иммунологом с начала зимы. Зимой мы решали проблемы дефицита витаминов. Если их не решить, тяжело будет работать с иммунитетом. Под конец зимы, когда дефицит ушел, все выровнялось, начали делать другой курс — с приемом пребиотиков. Все проблемы у меня в основном были связаны с желудочно-кишечным трактом. Их надо сейчас решать. Простуды у меня носили хронический характер», — цитировал Серохвостова в начале июля Metaratings.

Фото Союз биатлонистов России.

То гвоздь, то клещ

Признавал наличие проблем со здоровьем у Даниила и тренер сборной Юрий Каминский, в группу к которому биатлонист вернулся после пары лет работы с Артемом Истоминым. Правда, Юрий Михайлович также указывал и на некоторые технические и методические моменты, которые требовалось доработать. Как бы то ни было, Каминский надеялся, что здоровье Серохвостова удастся наладить. А сам Даниил иронизировал над собой. «Просто я какой-то невезучий в общем. На сборах в Белоруссии я наступил на гвоздь, мне сделали прививку от столбняка. Через три дня меня укусил клещ. Что тут поделать?» — говорил он в августе сайту федерального спортивного телеканала. При этом отмечая, что с горлом и носом в межсезонье проблем не возникало. «Наверное, самый большой плюс, что я не попал в больницу летом. Повезло. Это уже хорошо», — рассказывал он в интервью «СЭ» в начале ноября.

Что ж, Даниил действительно сумел подойти к сезону в прекрасной форме. Особенно в вопросе лыжной подготовки. Он был хорош уже на Кубке Международной лиги клубного биатлона, где уступил в масс-старте своему другу Кариму Халили победу в масс-старте только из-за проигрыша в «камень, ножницы, бумага». А зато несколько дней спустя там же, в Ханты-Мансийске, стал главной звездой этапа Кубка Содружества, превзойдя и Халили, и лидера сборной Белоруссии Антона Смольского, и даже очень сильно проведшего этот этап Эдуарда Латыпова.

Причем Серохвостов по скорости превосходил даже стремительного Эдуарда. В частности, в спринте стал вторым всего в шести секундах от Латыпова при трех штрафных кругах против двух. У тех же отнюдь не тихоходных Халили и Смольского он чисто на дистанции выиграл около минуты. В гонке преследования при равном количестве промахов (по два) он привез Латыпову 25 секунд. А затем выиграл и масс-старт, причем за явным преимуществом, пройдя заключительный круг не в максимальном ритме.

Теперь для Серохвостова главное — удержать такую классную форму на протяжении всего сезона, избежав новых форс-мажоров со здоровьем. Если все получится, то, возможно, именно Даниил станет лидером нашего биатлона не на несколько гонок, а на куда более долгий срок. Но для начала ему желательно подтвердить свой уровень уже на этой неделе в рамках первого этапа Кубка России в Ханты-Мансийске, который стартует спринтами уже 29 ноября.