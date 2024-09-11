Лидеры нашего биатлона отказываются от летнего чемпионата России. В чем причины?

После этапа Кубка Содружества состав участников соревнований заметно поредел.

Второй подряд биатлонный уик-энд принимает у себя Красноярск. Вслед за этапом Кубка Содружества здесь пройдет летний чемпионат России, который стартует в четверг индивидуальными гонками. Однако на вторую соревновательную неделю некоторые спортсмены решили не оставаться, среди них лидеры. Рассказываем о причинах отказа.

Что выгоднее?

К летним соревнованиям у представителей зимних видов спорта по-прежнему особое отношение. Все равно главными остаются старты с ноября по март-апрель, а не в августе-сентябре. Например, нормально, когда на лыжероллерные чемпионаты России не приезжают Александр Большунов, Сергей Устюгов, супруги Александр и Наталья Терентьевы и другие лидеры лыжных гонок. В биатлоне картина похожая. Однако четыре дня назад на Кубке Содружества в Красноярске все сильнейшие были в строю, за исключением приболевших и травмированных. Тем не менее уже по ходу этапа некоторые объявили, что на чемпионат России не останутся.

На самом деле, одного хорошего старта для летней подготовки вполне достаточно. Если выбирать из двух красноярских, то Кубок Содружества имеет несколько преимуществ перед чемпионатом России.

Во-первых, на Кубке Содружества можно проверить и сравнить себя не только с лидерами российского биатлона, но и белорусского. Наши соседи и партнеры выступили на первой неделе в Красноярске здорово, завоевав четыре золотые медали из шести возможных. Это дало российским тренерам и биатлонистам понять, что работы предстоит еще много.

Во-вторых, сумма призовых на чемпионате России меньше. Так, за победу в личной гонке на первой неделе в Красноярске спортсмен получает 150 тысяч рублей, а на второй за такой же результат — 100 тысяч рублей. И на Кубке Содружества, и на чемпионате России денежные призы получает топ-6 лучших спортсменов по итогам гонки.

В-третьих, очки, заработанные на летнем этапе КС, понадобятся в сезоне. У Кубка Содружества общий летне-зимний зачет. Всего в рамках этих соревнований планируется еще пять этапов: в Ханты-Мансийске, Чайковском, Демино, Сочи и Мурманске. Пропускаешь один из них — и шансов бороться за итоговую победу становится значительно меньше. Плюс с этого сезона лидер общего зачета получает не только хрустальный кубок, но и 750 тысяч рублей. Также предусмотрены выплаты в 300 тысяч рублей за победу в зачете отдельных дисциплин — спринта, гонки преследования и масс-старта. Поэтому этап Кубка Содружества важнее, престижнее и выгоднее чемпионата России.

Фото СБР

Кого не будет?

На чемпионат России не остается вся белорусская сборная. Нет, им никто не запрещает участвовать в наших внутренних стартах. Просто свой чемпионат Белоруссии они уже провели. Тренерский штаб решил, что двух турниров на лыжероллерах для этого периода достаточно. Три будет уже слишком много. После Кубка Содружества в Красноярске команда отправилась на запланированный сбор в Армению. Белорусы, как бы это немного странно ни звучало, главная потеря для летнего чемпионата России.

Отказы от участия среди наших биатлонистов в большей степени связаны с физическими и техническими трудностями. Так, Карим Халили летом неудачно упал с велосипеда, из-за чего значительную часть подготовительного периода пришлось пропустить. Уже прибыв в Красноярск, он заявил, что в текущем состоянии не готов выступать два уик-энда подряд, поэтому вместо чемпионата России лучше займется тренировками.

Проблемным получилось лето и у Даниила Серохвостова: наступил на гвоздь, снимал с себя клещей, часто болел. Даниил раздумывал вообще отказаться от летних стартов. Но вместе с тренером Юрием Каминским они решили выступить в одной гонке на этапе Кубка Содружества — в спринте. В итоге биатлонист с двумя промахами занял 18-е место.

Ужасный этап Кубка Содружества в Красноярске провел лидер российского биатлона последних лет — Эдуард Латыпов. С каждой гонкой он оказывался в протоколе все ниже: 8-е место в спринте, 12-е — в пасьюте и 24-е — в масс-старте. Главной проблемой стала стрельба. За три гонки Латыпов совершил 17 промахов. Трудности возникли из-за того, что не так давно биатлонист поменял ложу винтовки, которая до конца не доработана. Поэтому вместо чемпионата России трехкратный бронзовый призер Олимпиады будет пытаться исправить технические недочеты.

У девушек заметных потерь за эти четыре дня не случилось, если не считать отсутствие белорусок. Чемпионат России пройдет с 12 по 15 сентября. В программе индивидуальные гонки, спринты и классические эстафеты. Следующие официальные старты у биатлонистов уже пройдут на снегу.

Фото СБР

Расписание Альфа-Банк Чемпионата России в Красноярске



12 сентября, четверг

09.00 — индивидуальная гонка, мужчины

12.00 — индивидуальная гонка, женщины



14 сентября, суббота

09.00 — спринт, мужчины

12.00 — спринт, женщины



15 сентября, воскресенье

09.00 — эстафета, мужчины

12.00 — эстафета, женщины