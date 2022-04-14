Главу украинского биатлона выгоняют за сочувствие россиянам. Он 24 года развивал в стране этот вид спорта и поднял его на топ-уровень

Владимир Брынзак , возглавляющий украинскую биатлонную федерацию с 1998 года, всегда отделял спорт от политики.

На этой неделе стало известно, что многолетний руководитель Федерации биатлона Украины (ФБУ) Владимир Брынзак не будет переизбираться на новый срок из-за политического давления. По информации Metaratings.ru, Брынзак помог бывшим россиянкам Екатерине Бех и Оксане Москаленко, которые ранее перешли в украинскую команду, покинуть территорию Украины. Через Венгрию биатлонистки смогли вернуться в Россию. Брынзак заявлял, что девушки уже находились на территории РФ на момент начала спецоперации, но его слова опроверг чемпион мира Дмитрий Пидручный. После этого функционер стал получать многочисленные оскорбления и угрозы в свой адрес, и в итоге решил оставить свой пост.

Эту информацию «СЭ» подтвердил четырехкратный олимпийский чемпион, товарищ главы ФБУ Александр Тихонов.

— В связи со сложившейся ситуацией, он принял верное решение — подчеркнул «СЭ» Тихонов. — Володя грамотный товарищ, во всех отношениях. Профессионал. Все-таки он добивался результатов с командой, хотя у него не такой большой резерв, как у нас. Я его ценю, как человека. И думаю, принятое им решение было взвешенным. Да и какой биатлон может быть сейчас, и в принципе, какой спорт можно развивать в таких условиях.

Брынзак руководил ФБУ с 1998 года, сделав Украину серьезной биатлонной державой. За время его правления украинцы взяли 31 медаль на чемпионатах мира, включая шесть золотых наград. На Олимпийских играх украинцы выигрывали золото в женской эстафете и бронзу в женском спринте (Вита Семеренко) в Сочи-2014, а также бронзу в Турине-2006 (Лилия Ефремова в спринте).

Выступал против ТИ и двойных наказаний

Брынзак никогда не боялся рисковать. Приглашал работать иностранных тренеров, в том числе россиян. Так с 2018 по 2019 годы старшим тренером женской сборной был Андрей Прокунин. Помимо российского паспорта этого специалиста президенту ФБУ постоянно припоминали допинговое прошлое Прокунина. Напомним, что в 2009-м во время чемпионата России Андрей сдал положительную пробу на эритропоэтин и был дисквалифицирован на два года.

«Так и что поделать? Убивать человека? Люди из тюрьмы выходят и что, им не надо давать шанса работать? — объяснял назначение Прокудина Брынзак. — Мы смотрим на нынешнее состояние людей и их работу. Нельзя так: значит, за то, что было в прошлом, на всю жизнь человека списать».

Также глава ФБУ был одним из немногих, кто поддерживал российских спортсменов в 2016 году, когда полыхал допинговый скандал на фоне доклада Ричарда Макларена, основанного на показаниях беглого ученого Григория Родченкова. Брынзак заявил, что новое поколение российских спортсменов соревнуются «чистыми».

«В России, думаю, новое поколение спортсменов соревнуются «чистыми», — говорил Брынзак в декабре 2016-го. — В России не только плохие и негативные люди. Я не за это. Есть и спортсмены нормальные, которых мы знаем и общаемся. Когда приезжаем в Контиолахти, там много русских болельщиков, которые искренне поддерживают наших биатлонистов. У нас поддерживают идею, что мы должны освистывать и гнобить русских. Но если они нормальные люди, то почему это нужно делать?».

Специалист всегда был последователен в своих высказываниях и выступал против терапевтических исключений: «Нужно, чтобы было объективно, одинаково для всех, — отмечал Брынзак в 2017 году. — Если астма, то спортсмен тренируется и бегает с паралимпийцами — если он болен. Если есть справка, которая дает разрешение, то надо всем позволять принимать. Хвостенко принимала сироп от кашля — ее наказали. А кто-то имеет справку и его не наказали, хотя принимает гораздо более сильные препараты, которые дают прирост результатов. Это все от кого-то зависит, есть несправедливость. Конечно, хотелось бы, чтобы все были в равных условиях: либо позволить всем, либо всем запретить. А пока оно как-то неправильно».

Владимир Брынзак. biathlonrus.com

Не поддерживал бойкота Тюмени

В 2018 году разгорелся громкий скандал вокруг проведения финального этапа Кубка мира в Тюмени и этапа Кубка IBU в Ханты-Мансийске. Соревнования в России решили бойкотировать сборные США, Канады и Чехии, а также шведский биатлонист Себастьян Самуэльсон. Сборная Украины была готова к поездке, говорил за месяц до старта Владимир Брынзак.

«Здесь есть сугубо спортивная и политическая составляющая, — отметил в феврале 2018-го глава ФБУ. — Есть приказ министра спорта о том, что на официальные соревнования, проводимые в России, но под эгидой международных федераций, таких как чемпионаты мира и Европы, этапы Кубка мира и, в нашем случае, Кубка IBU, мы можем ехать. Но принимать приглашение на участие в коммерческих соревнованиях, не можем. Я, как человек, который отвечает за спорт, считаю, что мы должны ехать — зарабатывать как можно более высокие места в общем зачете, отстаивать национальную квоту. Если мы не поедем, потеряем квоту — ее заберет та же Россия».

В итоге Украине запретили приехать, а женская сборная потеряла максимальную квоту на следующий сезон. Украинок опередили Россия и Норвегия.

— Сборная Украины по биатлону бойкотирует этап в Тюмени! Жаль, безумцы у власти в этой стране все же дожали адекватное руководство украинского биатлона! Хорошая команда, отличные тренеры, сильный руководитель Володя Брынзак — мы давно дружим, но... увы и ах! Мы всегда рады видеть украинских спортсменов в России! Знаю, как биатлонисты Украины любят Тюмень и Ханты... А безумцы... пусть дальше вопят и воняют, — написал в своих социальных сетях известный комментатор Дмитрий Губерниев.

Давал шанс россиянкам проявить себя на международной арене

За время работы Брынзак сразу пять россиянок стали выступать за сборную Украины. Это Екатерина Бех, Ольга Абрамова, Анастасия Рассказова, Оксана Москаленко и Надежда Белкина. В 2021 году гражданство Украины должна была получить одна из самых талантливых россиянок поколения Дарья Сидорова, но процесс, похоже, застопорился.

Перечисленные биатлонистки не смогли добиться таких высот, как Дарья Домрачева или Анастасия Кузьмина, но показывали достойные результаты на высоком уровне. Учитывая конкуренцию в России, вряд ли бы у них появилась возможность выступать на этапах Кубка мира.

— Ситуация была такая: едешь по дороге, смотришь — три девчонки сидят на чемоданах и плачут — денег нет, куда ехать и что делать, — не знают. Пришлось притормозить, «подобрать» и помочь детям заниматься любимым делом, — так Брынзак объяснял приглашение в команду Бех, Рассказовой и Москаленко в августе 2018 года.

Екатерина Бех. Фото Global Look Press

Президент ФБУ косвенно поучаствовал и в главном скандале ЧМ-2020, когда помог с аккредитацией личному тренеру российского биатлониста Александра Логинова Александру Касперовичу. В результате у наших спортсменов проводили обыски, а Логинов даже был вынужден пропустить заключительную гонку главного старта года.

— Логинов — не чужой человек, он женат на украинской биатлонистке, — сказал Брынзяк в интервью YouTube-каналу Biathlon news. — Его тренер хотел помочь своему подопечному, на трассе подсказать. Попросил у нас аккредитацию, мы дали на полчаса-час. Спортивный директор IBU увидел, или ему кто-то сказал. Увидел, что у Касперовича чужая аккредитация. Нам сделали замечание, сказали аннулировать аккредитацию. Мы объяснили ситуацию, извинились перед IBU. К нам вопросов нет, санкций не будет.

Такого адекватного руководителя будет не хватать мировому спорту.