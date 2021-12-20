Биатлонное начальство сходит с ума. Из-за допинг-проб Зайцевой кубок хотят отобрать у финки

Кайса Мякяряйнен должна быть в шоке.

43-летняя Ольга Зайцева — одна из самых обсуждаемых биатлонисток прошлой недели. Она уже шесть с половиной лет не выступает, но эхо большого турнира, на котором двукратная олимпийская чемпионка соревновалась последний раз, отдается до сих пор.

Все дело в том, что за Сочи-2014 нашу спортсменку дисквалифицировали. Поцарапанные пробирки, повышенная концентрация соли в анализах, ДНК мужчины в пробе — все это вы наверняка слышали. Что там за история была на самом деле, на сто процентов никто сказать не может. С одной стороны, есть улики. С другой, Ольга на тех Играх отнюдь не блистала, да и доводы, что принимать запрещенку без ведома тренера было бы глупо, логичны. Тем более работал с ней знаменитый Вольфганг Пихлер. И немец готов дать голову на отсечение, что в его группе даже намеков на такого рода обман быть не могло.

В общем, каждый вправе делать выводы сам. Сейчас речь о другом.

IBU, вручите два Глобуса!

Международный союз биатлонистов (IBU) решил вычеркнуть результаты Зайцевой из сезона-2013/14. Точнее те три этапа Кубка мира, которые были после Сочи. И пришел к удивительному выводу: нужно забрать Большой хрустальный глобус по итогам того сезона у финки Кайсы Мякяряйнен и отдать его норвежке Туре Бергер.

Той весной финка опередила норвежку в тотале всего на четыре очка. Но математики из IBU доложили руководству, что напрямую на такой исход повлияла Зайцева. В Поклюке она стала третьей в масс-старте, Бергер — восьмой. В Контиолахти — второй в спринте, а Тура — четвертой. В преследовании — третья и пятая. Наконец, Ольга опередила норвежку в масс-старте в Холменколлене. Так вот, если Бергер во всех этих гонках поднять на одну позицию, то уже она — лидер сезона по очкам. Соответственно, Глобус ее.

Перераспределять награды далекого прошлого — затея неоднозначная. Чаще всего те, кому с неба на голову падает золото какого-то турнира многолетней давности, просто не понимают, как на это реагировать. Как правило, это даже не вызывает эмоций. Одно дело — быть чемпионом в моменте: прыгать на верхней ступеньке пьедестала, слушать гимн, раздавать победные интервью. И совсем другое — получать титул спустя несколько лет, после завершения карьеры.

Ладно еще, когда кубок от дисквалифицированного переходит спортсмену, занявшему второе место. Но нынешняя история — полнейший абсурд. Зайцева не теряет ничего. Зато Кайса должна отдать свой Глобус Туре Бергер. При том, что ни единой претензии к самой Мякяряйнен нет. Если IBU будет настаивать на этом решении, то это будет похоже на справедливость на грани безумия.

Самый очевидный выход — просто вручить дополнительный Глобус норвежке. Пусть будет два победителя по итогам сезона. Потому что забирать награду у Кайсы в данной ситуации — бред.

Бергер: ощущения, будто я украла эту победу

Интересно, что сама финка абсолютно спокойна и готова к любому раскладу.

— Если попросят Кубок вернуть — я верну, — сказала она в эфире «Матч ТВ». — Если изменят результаты, кубок уже не будет мне принадлежать, но, опять же, меня пока об этом не уведомляли. Пересмотр итогов восьмилетней давности никак не повлияет на мою сегодняшнюю жизнь. Поэтому хотелось бы верить, что все результаты, которые мы видим сейчас, окончательные.

Никакого ажиотажа по поводу возможного бонуса нет и у Бергер.

— Это было настолько давно, что кажется странным, — сообщила она NRK. — Ощущения от медалей и побед кратковременные, так что это все на самом деле странно. Хуже всего Кайсе, у которой, возможно, заберут Глобус. Надеюсь, она протерла пыль. Ощущение, будто я украла ее победу, учитывая, сколько времени прошло. В идеальном мире мошенников следовало бы ловить сразу. Переживания происходят здесь и сейчас. Теперь же это не имеет для меня большого значения.

А вот комментарий Зайцевой для «Р-Спорта».

— У меня даже пульс поднялся, вы меня сейчас спрашиваете, и меня это тревожит, мне это не нравится, — призналась она. — Это старые времена, ну давайте начнем в 90-х годах ковыряться. Если не о чем разговаривать, пусть разговаривают, меня это не касается сейчас. Думаю, девочек — Мякяряйнен и Бергер — тоже и они даже не заморачиваются. Просто кому-то хочется поднять волну обсуждения, но я не хочу в этом участвовать. Думаю, Бергер и Кайса на такой же волне, как и я. Что было, то было. И всем это неприятно поднимать.