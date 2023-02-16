В российском биатлоне теперь тоже раздают хрустальные кубки. Кому и за что?

Первые глобусы уже нашли своих обладателей.

Финал Кубка России

Спринт. Женщины

1. Наталья Гербулова (Красноярский край) — 21,09.4 (0)

2. Ирина Казакевич (Свердловская область) — 20.4 (1)

3. Анастасия Гореева (Московская область) — 27.7 (1)

В конце сезона на Кубках мира во многих зимних видах спорта победителям зачетов вручают большие и малые хрустальные глобусы. На Кубках России по биатлону подобной практики раньше не было. Однако этот сезон особенный, без международных стартов, поэтому на внутренних соревнованиях выступают все сильнейшие биатлонисты страны. Чтобы добавить спортсменам дополнительную мотивацию, для лучших из лучших на Гусевском хрустальном заводе сделали специальные хрустальные кубки. Их почти все раздадут на этой неделе в Чайковском.

Претенденты на главные кубки

Город в Пермской крае уже не в первый раз принимает важные соревнования. В Чайковском проходил последний летний чемпионат России, а в 2017-м — летний чемпионат мира. Ему и доверили провести финал Кубка России в этом году. Всего в расписании шесть этапов. Помимо Чайковкого Кубок России заглядывал этой зимой в Ханты-Мансийск, Уват, Тюмень, Уфу и Рыбинск. На финальном этапе хрустальные призы получат лучшие в общем зачете и зачетах спринта, пасьюта, индивидуальной гонки и масс-старта.

Интересная ситуация получается с зачетом индивидуальных гонок. В календаре Кубка России таких стартов всего два, и оба уже прошли. За победу в мужском зачете индивидуальных гонок хрустальный глобус получит Никита Поршнев. Однако у девушек из двух гонок прошла только одна, а вторая в Увате была отменена из-за морозов. А по результатам одной гонки вручать кубок не положено. Поэтому женский глобус в данной дисциплине разыграют по итогам индивидуальной гонки на чемпионате России в Ижевске, который пройдет на следующей неделе.

В Чайковском малые кубки будут вручать после каждой гонки. В программе спринты, пасьюты и масс-старты. А большие глобусы, которые достаются победителям общего зачета, найдут своих обладателей в воскресенье после масс-стартов. Сейчас в мужских соревнованиях желтая майка лидера у Карима Халили, а в преследователях у него Александр Поварницын и Никита Поршнев. У женщин первое место в общем зачете удерживает Виктория Сливко. Но близко к ней подобрались Елизавета Каплина и Екатерина Носкова.

Елизавета Каплина. СБР

Первый кубок для Каплиной

Первый хрустальный кубок в Чайковском вручили по итогам женского спринта. Главными претендентами на победу перед стартом были Екатерина Носкова (234 очков в спринтерском зачете) и Елизавета Каплина (231 очко). У этих биатлонисток много общего. Обе представляют Ханты-Мансийский автономный округ и тренируются в группе Артема Истомина. А еще они родились в один день 29 января 1996 года.

По сути, расклад был простой: кто из подруг окажется выше в заключительном спринте на Кубке России, тот и возьмет первый глобус. Правда, в опасной близости еще находилась Виктория Сливко, у которой было 227 очков. Но дальше отрывы были уже больше.

Российские биатлонисты обычно говорят, что не придают серьезного значения борьбе за глобусы Кубка страны, однако результаты спринта в Чайковском показали, что волнение у лидеров зачета присутствовало.

Носкова допустила промах на лежке и добавила еще два на стойке, финишировав за пределами первой десятки — 11 место. Каплина, благодаря чистой стрельбе на первом рубеже, какое-то время лидировала, но два незакрытых глазка на втором, пошатнули ее шансы на хрустальный кубок. Сливко же обошлась без штрафных кругов, но Елизавета мощно прошла последний круг и даже с двумя промахами оказалась выше безупречной соперницы. Каплина без медали, заняв четвертое место, но с победой в спринтерском зачете.

Золото в гонке досталось Наталье Гербуловой, которая не только точно стреляла, но и была хороша ногами. Это ее первая победа в сезоне. Таким образом, ни одна спортсменка из команды Истомина не осталась нынешней зимой без золотой медали. Гербулова одной из причин своего успеха назвала то, что ей помогала родная земля. Да, сейчас Наталья выступает за Красноярский край, но родилась она в Перми.

В пятницу, 17 февраля хрустальный кубок в спринтерском зачете разыграют мужчины. На победу претендуют Карим Халили (196 очков), Даниил Серохвостов (184 очка) и Александр Поварницын (170 очков). В субботу пройдут гонки преследования, где лидируют Носкова и Поварницын, а в воскресенье Кубок России завершится масс-стартами. В зачетах этих дисциплин первые места у Анастасии Гореевой и Антона Бабикова.