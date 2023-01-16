Бабиков в крутой борьбе выиграл вторую гонку подряд! А у женщин лидеры не справились со стрельбой

Праздник биатлона в Рыбинске.

Кубок России. Суперспринт

Мужчины

1. Антон Бабиков (Башкортостан) — 23.19,9 (3 промаха)

2. Карим Халили (Москва) — отставание 1,4 секунды (1 промах)

3. Матвей Елисеев (Москва) — 25,1 (1)

Женщины

1. Лариса Куклина — 27.42,8 (4)

2. Любовь Калинина — 39,5 (4)

3. Дарья Нетбай — 47,1 (2)

В Рыбинске — небольшом городе на севере Ярославской области — завершился очередной этап Кубка России по биатлону. Да и как завершился! Под конец организаторы приготовили яркий и редкий для биатлонных соревнований формат — суперспринт. Пусть до пятого этапа доехали далеко не все лидеры, а из тех кто доехал не все были в лучшей форме... Тем не менее соревнования получились отличными и теперь у всех на уме только один вопрос. Почему этой дисциплины до сих пор нет на крупных турнирах?

Многие лидеры пропустили соревнования в Рыбинске

Биатлон — консервативный вид спорта. Долгое время единственной гонкой была индивидуальная. Сейчас она наименее всего популярна — длинная дистанция без контактной борьбы и соревнования, которые затягиваются на несколько часов... С учетом того, что ранее не было современных систем телепоказа и ведения промежуточных отсечек в онлайн-режиме следить с реальным интересом за такими гонками было тяжело. Затем добавили спринт, укороченную почти в два раза индивидуалку — стало повеселее. После спринта появилось преследование и контактная борьба. Пожалуй, тогда биатлон и завоевал свою популярность и начал отвоевывать зрителя у лыжных гонок. Потом появились эстафеты, масс-старт, миксты и сингл-микст. Но есть еще, например и супер-спринт. Это, пожалуй, самая молодая дисциплина в биатлоне. Официальное признание к ней еще не пришло — суперспринт пока не входит в календарь крупных международных соревнований, таких как Кубок мира.

Его можно встретить только на отдельных национальных стартах и в качестве экспериментов на Кубке IBU или других соревнованиях классом ниже. А зря! Ведь этап в Рыбинске показал, что эта дисциплина может подарить отличные гонки при любом составе участников. К нему у нас есть вопросы, ведь до пятого этапа Кубка России доехали далеко не все. Снова российский старт пропускает сборная Белоруссии. Это решение трудно понять, ведь у них такая же ситуация как у спортсменов из России — вариантов выступать на международных стартах нет. Копить силы к Кубку Содружества? Но ведь не постоянно же... Тем не менее, российские олимпийцы до Ярославской области также не доехали. Из участников Олимпиады-2022 бежал только Карим Халили. Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Максим Цветков и Даниил Серохвостов, гонки пропустили. А из тех кто приехал не все нашли силы на полную программу.

Карим Халили. ОКР, Наталья Пахаленко

Бабиков выиграл финишный створ у Халили

Так, например, от супермикста отказалась Виктория Сливко. «Пропускаю гонку, состояние не оптимальное. Лучше пропустить, чем загонять себя в долг», — объясняла она свое решение и пообещала выйти на все гонки в Минске. Виктория до сих пор лидирует в общем зачете Кубка России, но пропуск гонки помог приблизиться к ней Елизавете Каплиной, финишировавшей в суперспринте четвертой. А победила Лариса Куклина, которая пропускала накануне большой масс-старт. Еще одну экспериментальную дисциплину — увеличенную дистанцию и большее число участников в отличие от классического масс-старта. А ведь есть еще и мега-масс-старт, где вообще шесть огневых рубежей, пит-стопы и 60 участников... Но это совсем другая история и увидим мы ее разве что на чемпионате России в Ижевске. А пока к формату суперспринта. Главное отличие от классического спринта — он проходит в два этапа.

Сначала квалификация. По сути суперспринт — это попытка объединить спринт и масс-старт и провести в один день сразу две гонки. Сначала «классически» спринт с коротким кругом в 1,5 километра. Всего два огневых рубежа, три круга и общая дистанция в 4,5 километра — одинаковая как для мужчин, так и для женщин. Штрафной круг — всего 75 метров. 30 лучших выходят в финал, который проходит спустя пару часов. И он напоминает уже масс-старт, правда снова с короткой дистанцией. Всего 7,5 километра и у мужчин, и у женщин. Если точнее, то 5 кругов по 1,5 километра и штрафные круги по 75 метров за промахи. У мужчин победил Антон Бабиков, выигравший накануне и большой масс-старт. Возможно, ему помог пропуск стартовых гонок этапа, ведь в конце победу пришлось отстаивать в финишном створе в борьбе с Каримом Халили. Бабиков был свежее и остался на первом месте.

Лариса Куклина. Скриншот из трансляции

Шанс российского биатлона — рискованные эксперименты

У девушек Куклина практически сразу вышла в лидеры и как таковой борьбы за золото не вышло. Фактором стала и провальная стрельба. У потенциальных лидеров Каплиной, Екатерины Носковой, Кристины Токаревой, Анастасии Гореевой и Анастасии Егоровой по восемь-девять промахов... Даже в такой гонке с малым штрафным кругом подобная стрельба перспективы борьбы за победу закрывала. Зато открывала путь неожиданным героям. Любовь Калинина и Дарья Нетбай — ожидали таких призеров на Кубке России? А биатлониста из Татарстана Евгения Емерхонова в пятерке лучших? Одна из самых спортивных республик страны в биатлоне звучала разве что с приставкой минус из-за скандалов с проблемной трассой в Казани. Но в Рыбинске Емерхонов сначала стал третьим в преследовании, а затем по-серьезному зарубился в спринте. Все, потому что формат гонки допускает сюрпризы.

Тем обиднее, что запланированный в 2021 году дебют на Кубке мира так и не состоялся в связи с радикальным изменением правил накануне сезона. А именно, увеличение дистанции в полтора раза и отмена дополнительного патрона. Международный союз биатлонистов решил сначала протестировать суперспринт в его новом виде на соревнованиях классом ниже. Однако IBU продолжает верить в формат и следит за ним — в том числе и за внутренними российскими стартами. И в этом шанс российского биатлона. Так как реальных перспектив вернуться на международную арену в ближайшее время нет, то почему бы не посвятить это время любым, пусть даже самым смелым экспериментам. Тогда есть шанс заинтересовать нашим спортом даже иностранного зрителя.