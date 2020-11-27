Иностранцы не верят в победы Логинова. Они знают больше нас?

Международная федерация не включила нашего чемпиона мира в шестерку фаворитов сезона. Александр еще не успел выйти на старт, а его уже куда-то задвинули

Завтра индивидуальными гонками в Контиолахти стартует очередной биатлонный сезон, который наверняка станет одним из самых необычных и непредсказуемых в истории. Накануне старта сезона Международный союз биатлонистов (IBU) предложил болельщикам у себя на сайте и в соцсетях интересную голосовалку. Нужно было выбрать победителей общего зачета Кубка мира, лучших новичков, попытаться предсказать, за счет чего можно будет обыграть Доротею Вирер и Йоханнеса Бе.

Из восьмерки Кубка мира вычеркнули только Логинова

Все предложенные варианты ответа были вполне адекватными. Например, Бе можно обыграть разве что за счет промахов того на рубеже, а Вирер — если серьезно превзойти ее в скорости на трассе. Понятно, что фаворитами в борьбе за Кубок мира тоже назвали эту парочку. Странно только, что даже в топ-6 вариантов не попал Александр Логинов. Между прочим, действующий чемпион мира и обладатель второго места в общем зачете в сезоне-2018/19...

IBU вообще прохладно отнесся к российской сборной. Из наших в номинанты попала только Лариса Куклина, как претендентка на первую кубковую победу в карьере. Но болельщики за нее не проголосовали, куда больше они верят в шведку Мону Брорссон и австрийку Лизу Хаузер. Но это хотя бы биатлонистки примерно одного с Куклиной уровня, и в общем зачете они финишировали даже чуть выше нее. Но чем IBU не угодил Логинов?

По мнению болельщиков, главными соперниками Бе-младшего в сезоне станут французы — Симон Дестье и Кантен Фийон Майе. Это логично, если вспомнить концовку прошлого сезона. Но в числе предложенных вариантов фигурировал еще, например, немец Бенедикт Долль, который в зачете Кубка мира стоит ниже Логинова. Да и вообще, выбирая претендентов, IBU взял ровно топ-8 последнего Кубка мира, за минусом закончившего карьеру Мартена Фуркада и... конечно, Логинова.

Учитывая немедийность Александра, вряд ли он, конечно, из-за этого переживает. И доказать ошибку прогнозистов легче всего будет на трассе. Тем не менее, тенденция настораживает. Логинов еще не успел выйти на старт, а его уже куда-то задвинули. Можно не сомневаться, что при наличии выбора чиновники IBU предпочтут дать какой-то приз или почетное приглашение кому-то еще, но не россиянину.

Мартен Фуркад карьеру закончил, но в пелотоне остается еще немало спортсменов, открыто критиковавших Александра за допинговое прошлое. Во главе них, конечно, швед Себастьян Самуэльссон. Пока все мысли занимает коронавирус, но очень не хочется, чтобы новый сезон был омрачен очередными обысками и скандалами допингового толка.

Вирер будет бороться с норвежками, а мы верим в Куклину

В женской части Кубка мира нас, похоже, ждет один из самых загадочных сезонов за последние годы. Ничего не ясно как со сборной России, так и с мировым лидерством. Фаворитом считается обладательница двух последних Кубков мира Доротея Вирер, но на нее наседают норвежки Тириль Экхофф и Марта Ройселанд. А ведь есть еще более молодые Лиза Витоцци и шведка Ханна Эберг, которая уже успела стать олимпийской чемпионкой Пхенчхана...

Плюс не дремлют титулованные бывшие лыжницы: немка Дениза Херрманн в биатлоне вполне освоилась и точно поборется если не за общий зачет, то за несколько золотых медалей чемпионата мира. Шведка Стина Нильссон только должна дебютировать в биатлоне, и это станет, пожалуй, одной из главных интриг сезона.

Россиянки на этом фоне смотрятся бледновато. Особенно с учетом того, что на старте мы остались без двух топовых биатлонисток: Екатерина Юрлова-Перхт ушла в декрет, а Светлана Миронова восстанавливается после болезни. Самая реальная надежда здесь — на Куклину, но для нее любое попадание в топ-10 будет успехом. А самое любопытное — выступление 21-летней чемпионки мира среди юниорок Анастасии Гореевой.

Понятно, что та же Эберг примерно в этом возрасте уже выиграла Олимпиаду. Но конкретно для нашей сборной появление на старте такой молодой спортсменки — это прорыв. Главное, чтобы Гореева не просто мелькнула, а сумела закрепиться в команде.

Расписание первого этапа Кубка мира в Контиолахти

28 ноября, 13:00. Мужчины. Индивидуальная гонка

28 ноября, 16:20. Женщины. Индивидуальная гонка

29 ноября, 12:30. Мужчины. Спринт

29 ноября, 15:40. Женщины. Спринт

Сборная России

Мужчины. Александр Логинов, Матвей Елисеев, Семен Сучилов, Эдуард Латыпов, Петр Пащенко. Антон Бабиков и Евгений Гараничев не выступают из-за карантина.

Женщины. Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ирина Казакевич, Анастасия Гореева, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Тамара Воронина.

Расписание этапов Кубка мира

27-29 ноября. Контиолахти (Финляндия)

30 ноября — 6 декабря. Контиолахти (Финляндия)

7-13 декабря. Хохфильцен (Австрия)

14-20 декабря. Хохфильцен (Австрия)

4-10 января. Оберхоф (Германия)

11-17 января. Оберхоф (Германия)

18-24 января. Антерсельва (Италия)

9-21 февраля. Чемпионат мира. Поклюка (Словения)

4-7 марта. Нове Место (Чехия)

11-14 марта. Нове Место (Чехия)

18-21 марта. Осло (Норвегия)