Польская биатлонистка побила рекорд Бьорндалена. Но можно ли считать ее великой?

За 27 лет карьеры Магдалена Гвиздонь завоевала только восемь наград Кубка мира и ни одного подиума на Олимпиадах и чемпионатах мира.

На этапе Кубка мира в эстонском Отепя в центре внимания неожиданно оказалась 42-летняя польская биатлонистка Магдалена Гвиздонь. Спортсменка вышла на старт спринтерской гонки, заняв в ней 66-е место из 86 возможных. Появление Гвиздонь на соревнованиях такого уровня стало возможным в том числе из-за отсутствия российских, белорусских, китайских и корейских спортсменок. Тем не менее факт участия в кубковом сезоне в 27-й раз за карьеру зафиксирован, а это значит, что Магдалена побила рекорд Уле Эйнара Бьорндалена. Великий норвежец до сих пор считался главным биатлонным долгожителем, выступавшим в Кубке мира 26 сезонов. Впрочем, спортивные достижения Гвиздонь и Бьорндалена просто несопоставимы.

Шесть лет без побед

Безусловно, спортивное долголетие польской биатлонистки вызывает уважение. Гвиздонь впервые появилась на Кубке мира в 1998 году, когда некоторые из участников нынешних соревнований в Отепя еще не родились. На ее счету — восемь медалей, в том числе две золотые в 2007 и 2013 годах. Она четыре раза принимала участие в Олимпийских играх и более 20 раз — в чемпионатах мира, правда, на подиумы на главных стартах не попадала. Тем не менее она находила в себе мотивацию продолжать выступления, а уровень конкуренции в сборной Польши позволял ей не уходить на пенсию, несмотря на отсутствие сколько-нибудь значимых спортивных достижений на протяжении девяти лет.

В нынешнем сезоне Гвиздонь в основном выступала в Кубке IBU и чемпионате Европы, где не поднималась выше 32-го места. Последняя победа Магдалены в личных гонках на уровне Кубка IBU датирована 2016 годом. Тем не менее ветеран не опускала рук и в итоге дотерпела до рекорда, стартовав в гонках Кубка мира в общей сложности 530 раз. На счету Бьорндалена, напомню, более 90 побед в личных кубковых гонках. Тем не менее объявление Гвиздонь о завершении карьеры в Отепя сопровождалось чествованием упорной спортсменки. Букет цветов ей вручила даже великая соотечественница — двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юстина Ковальчик.

На международный уровень — после 30 лет

Как бы то ни было, рекорд Гвиздонь — повод вспомнить о долгожительницах в других видах спорта. И здесь в первую очередь приходит на ум немецкая конькобежка Клаудиа Пехштайн, которая на недавних Играх в Пекине установила возрастной рекорд для женщин на зимних Олимпиадах. В Пекине-2022 49-летняя на тот момент немка стартовала на двух дистанциях, заняв очень приличное девятое место в масс-старте. Клаудиа — единственная женщина в истории, принимавшая участие в восьми зимних Играх, и это притом что она пропустила Ванкувер-2010 из-за допинговой дисквалификации. На ее счету — пять титулов олимпийской чемпионки, а о количестве наград и стартов в Кубке мира даже подумать страшно.

В той же Олимпиаде в Пекине принимала участие 47-летний скип сборной Канады по керлингу Дженнифер Джонс. На Играх-2022 канадки заняли в групповом турнире пятое место и не сумели пробиться в полуфинал, но это не поколебало репутации Джонс, которая в 2019 году была признана величайшим керлером в истории своей страны. На ее счету победа на Олимпиаде-2014, два титула чемпионки мира и 15 титулов на турнирах «Большого шлема» в рамках Мировой серии. При этом Дженнифер стала скипом и пробилась на международный уровень только после 30 лет. При сумасшедшей конкуренции в канадском керлинге она за 17 лет только шесть раз получала право сыграть на чемпионатах мира и дважды — на Олимпиадах. Правда, надо учитывать, что с 2012 года Джонс дважды побывала в декрете — у нее родились две дочери.

Героини

В летних видах спорта тоже есть свои суперветеранши. Одна из самых звездных — 46-летняя гимнастка Оксана Чусовитина, которая начинала карьеру еще в сборной СССР в 1989 году. Сейчас эта уникальная спортсменка выступает за сборную Узбекистана, являясь олимпийской чемпионкой и трехкратной чемпионкой мира. В ее карьере было 17 чемпионатов мира и восемь Олимпиад. Правда, последние награды на турнирах такого уровня датированы 2011 годом. Чусовитина после Олимпиады в Токио объявила о завершении карьеры, но затем вернулась к тренировкам и стала готовиться к новому сезону, главным стартом в котором должны стать Азиатские игры. В марте она отправилась в Доху на Кубок мира, где заняла первое место в опорном прыжке — ее коронной дисциплине.

В большом теннисе обладательницей многих возрастных рекордов является японка Кимико Датэ, завершившая карьеру в 2017 году в возрасте 47 лет. В 1995-м она была четвертой ракеткой мира, доходила до полуфиналов на трех из четырех «мейджоров» в одиночном разряде и на этой мажорной ноте завершила карьеру, занявшись личной жизнью. Но в 2008-м Кимико в 38-летнем возрасте неожиданно вернулась и начала один за другим штамповать возрастные достижения, правда, уже в парном разряде. Например, она выиграла три титула на турнирах WTA и дошла до полуфинала US Open-2014. Конечно, Мартина Навратилова в паре тоже добивалась определенных успехов в 48 лет, но спортивные достижения Датэ в возрасте 40+, наверное, все же покруче.

Все спортсменки, о которых была речь выше, представляют не шахматы и не конный спорт, где энергозатраты позволяют спокойно выступать и до 60 лет. Так что перед такими дамами можно только снять шляпу. Особенно с учетом того, что в женском спорте после 30 лет подавляющее большинство спортсменок решают отодвинуть соревновательную карьеру на второй план и сконцентрироваться на своей семье.