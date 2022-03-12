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Польская биатлонистка побила рекорд Бьорндалена. Но можно ли считать ее великой?

Польская биатлонистка Магдалена Гвиздонь побила рекорд легендарного Бьорндалена
Олег Шамонаев
Шеф отдела информации
Магдалена Гвиздонь.
Фото Global Look Press
За 27 лет карьеры Магдалена Гвиздонь завоевала только восемь наград Кубка мира и ни одного подиума на Олимпиадах и чемпионатах мира.

На этапе Кубка мира в эстонском Отепя в центре внимания неожиданно оказалась 42-летняя польская биатлонистка Магдалена Гвиздонь. Спортсменка вышла на старт спринтерской гонки, заняв в ней 66-е место из 86 возможных. Появление Гвиздонь на соревнованиях такого уровня стало возможным в том числе из-за отсутствия российских, белорусских, китайских и корейских спортсменок. Тем не менее факт участия в кубковом сезоне в 27-й раз за карьеру зафиксирован, а это значит, что Магдалена побила рекорд Уле Эйнара Бьорндалена. Великий норвежец до сих пор считался главным биатлонным долгожителем, выступавшим в Кубке мира 26 сезонов. Впрочем, спортивные достижения Гвиздонь и Бьорндалена просто несопоставимы.

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Шесть лет без побед

Безусловно, спортивное долголетие польской биатлонистки вызывает уважение. Гвиздонь впервые появилась на Кубке мира в 1998 году, когда некоторые из участников нынешних соревнований в Отепя еще не родились. На ее счету — восемь медалей, в том числе две золотые в 2007 и 2013 годах. Она четыре раза принимала участие в Олимпийских играх и более 20 раз — в чемпионатах мира, правда, на подиумы на главных стартах не попадала. Тем не менее она находила в себе мотивацию продолжать выступления, а уровень конкуренции в сборной Польши позволял ей не уходить на пенсию, несмотря на отсутствие сколько-нибудь значимых спортивных достижений на протяжении девяти лет.

В нынешнем сезоне Гвиздонь в основном выступала в Кубке IBU и чемпионате Европы, где не поднималась выше 32-го места. Последняя победа Магдалены в личных гонках на уровне Кубка IBU датирована 2016 годом. Тем не менее ветеран не опускала рук и в итоге дотерпела до рекорда, стартовав в гонках Кубка мира в общей сложности 530 раз. На счету Бьорндалена, напомню, более 90 побед в личных кубковых гонках. Тем не менее объявление Гвиздонь о завершении карьеры в Отепя сопровождалось чествованием упорной спортсменки. Букет цветов ей вручила даже великая соотечественница — двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юстина Ковальчик.

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На международный уровень — после 30 лет

Как бы то ни было, рекорд Гвиздонь — повод вспомнить о долгожительницах в других видах спорта. И здесь в первую очередь приходит на ум немецкая конькобежка Клаудиа Пехштайн, которая на недавних Играх в Пекине установила возрастной рекорд для женщин на зимних Олимпиадах. В Пекине-2022 49-летняя на тот момент немка стартовала на двух дистанциях, заняв очень приличное девятое место в масс-старте. Клаудиа — единственная женщина в истории, принимавшая участие в восьми зимних Играх, и это притом что она пропустила Ванкувер-2010 из-за допинговой дисквалификации. На ее счету — пять титулов олимпийской чемпионки, а о количестве наград и стартов в Кубке мира даже подумать страшно.

В той же Олимпиаде в Пекине принимала участие 47-летний скип сборной Канады по керлингу Дженнифер Джонс. На Играх-2022 канадки заняли в групповом турнире пятое место и не сумели пробиться в полуфинал, но это не поколебало репутации Джонс, которая в 2019 году была признана величайшим керлером в истории своей страны. На ее счету победа на Олимпиаде-2014, два титула чемпионки мира и 15 титулов на турнирах «Большого шлема» в рамках Мировой серии. При этом Дженнифер стала скипом и пробилась на международный уровень только после 30 лет. При сумасшедшей конкуренции в канадском керлинге она за 17 лет только шесть раз получала право сыграть на чемпионатах мира и дважды — на Олимпиадах. Правда, надо учитывать, что с 2012 года Джонс дважды побывала в декрете — у нее родились две дочери.

Героини

В летних видах спорта тоже есть свои суперветеранши. Одна из самых звездных — 46-летняя гимнастка Оксана Чусовитина, которая начинала карьеру еще в сборной СССР в 1989 году. Сейчас эта уникальная спортсменка выступает за сборную Узбекистана, являясь олимпийской чемпионкой и трехкратной чемпионкой мира. В ее карьере было 17 чемпионатов мира и восемь Олимпиад. Правда, последние награды на турнирах такого уровня датированы 2011 годом. Чусовитина после Олимпиады в Токио объявила о завершении карьеры, но затем вернулась к тренировкам и стала готовиться к новому сезону, главным стартом в котором должны стать Азиатские игры. В марте она отправилась в Доху на Кубок мира, где заняла первое место в опорном прыжке — ее коронной дисциплине.

В большом теннисе обладательницей многих возрастных рекордов является японка Кимико Датэ, завершившая карьеру в 2017 году в возрасте 47 лет. В 1995-м она была четвертой ракеткой мира, доходила до полуфиналов на трех из четырех «мейджоров» в одиночном разряде и на этой мажорной ноте завершила карьеру, занявшись личной жизнью. Но в 2008-м Кимико в 38-летнем возрасте неожиданно вернулась и начала один за другим штамповать возрастные достижения, правда, уже в парном разряде. Например, она выиграла три титула на турнирах WTA и дошла до полуфинала US Open-2014. Конечно, Мартина Навратилова в паре тоже добивалась определенных успехов в 48 лет, но спортивные достижения Датэ в возрасте 40+, наверное, все же покруче.

Все спортсменки, о которых была речь выше, представляют не шахматы и не конный спорт, где энергозатраты позволяют спокойно выступать и до 60 лет. Так что перед такими дамами можно только снять шляпу. Особенно с учетом того, что в женском спорте после 30 лет подавляющее большинство спортсменок решают отодвинуть соревновательную карьеру на второй план и сконцентрироваться на своей семье.

Магдалена Гвиздонь
Уле-Эйнар Бьорндален
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