«Русские должны признать свои ошибки». Звезда немецкого биатлона Дальмайер боролась с допингом, но к ней самой много вопросов

В чем немка обвиняла россиян и что не так в ее собственной биографии.

В биатлоне Дальмайер появилась из ниоткуда и внезапно ушла в никуда. На Кубке мира Лаура провела всего шесть полноценных сезонов. В 25 лет уже завершила карьеру. Россиянки в этом возрасте все еще числятся в молодых да перспективных. Хорошо, если на Кубок IBU попадают, а уж главная сборная — особый случай. Сейчас 25 лучшей российской спортсменке минувшего сезона Кристине Резцовой. Дочь легендарной Анфисы Анатольевны впервые провела в основе весь биатлонный год и впервые попала на подиум в личной гонке.

А вот немкам не привыкать в юношеском возрасте уже выкашивать все и красиво уезжать в закат. До Дальмайер была Магдалена Нойнер. Тоже резко потеряла мотивацию в самом расцвете сил и предпочла переквалифицироваться в управдомы. Причем у Магдалены было три Больших глобуса, а вот Лауре хватило одного. По олимпийскому золоту паритет, а вот на мировых чемпионатах лучше бегала опять Нойнер — 12:7 в ее пользу.

Правда, у Дальмы есть оправдание. Во времена Нойнер у Германии была суперэстафета — Хенкель, Вильхельм, Бек. Магдалена в ней числилась чуть ли не слабым звеном. «Кролику» же, наоборот, приходилось вытаскивать к медалям пассажирок своего купе — Хинц, Хильдебранд и Хаммершмидт. Может, в том числе поэтому и ушла. Надоело работать по принципу один за всех, когда все за одного было далеко не всегда.

Лаура Дальмайер. Фото Global Look Press

Что говорила о России

В трэштоке Дальмайер была не сильна. Предпочитала дипломатично сглаживать углы из-за чего преданных фанатов за недолгую биатлонную жизнь заиметь не успела. Но и недругами не обзавелась. Даже в России, где иностранных биатлонистов принято, как у Высоцкого, делить на своих и врагов, к Лауре относятся нейтрально. Кто-то высказывает подозрения, но нет откровенной неприязни, как к отдельным скандинавским персонажам. Дальмайер не делала громких заявлений на тему нашего спорта, когда начались все эти допинговые скандалы и отстранения от Олимпиад.

Например, предельно аккуратно она прокомментировала возвращение Ирины Старых после дисквалификации за ЭПО. «Я так счастлива, что здорова, что могу стартовать. Я люблю спорт. Я борюсь за чистый спорт. Но говорить о допинге совсем не хочу», — заявила немка «СЭ».

Хотя, если вопросы о допинге были в обезличенном формате, Лаура не была уже столь уклончива. «Тем, кто был уличен в систематическом применении допинга, а также тем, кто покровительствует этому, не стоит жаловаться на то, что они могут быть пожизненно отстранены. Нынешняя система крайне неэффективна в силу того, что в ней мало задействованы современные технологии. Все процедуры могли бы проходить быстрее и эффективнее при использовании большего количества существующих технических возможностей», — сказала спортсменка в интервью Sport1.

А еще Дальмайер не присоединилась к бойкоту этапа Кубка мира в Тюмени в 2018 году, как это сделали некоторые иностранцы. «Выступление в Тюмени не является для нас обязательным. Но я тренировалась круглый год, у меня неплохие позиции и в отдельных дисциплинах, и в общем зачете, я хочу бороться. В моем случае пропускать оставшиеся три гонки глупо», — сказала Лаура корреспонденту издания Merkur.

Шероховатости в отношении с россиянами все же были. Журналист Дмитрий Занин говорил, что «немецкий кролик» отказывается общаться с российскими СМИ. А во время печально знаменитого скандала с Логиновым и Фуркадом на чемпионате мира-2017 Лауру прорвало. «Настало время очистить биатлон полностью, а не по частям. Было бы здорово, если бы и сами русские признали свои ошибки», — заявила биатлонистка DPA.

Но больше ничего подобного от нее не слышали. Оно и к лучшему, потому что к самой Лауре тоже накопились вопросики. Биография не столь безукоризненна, и для Дальмайер будет за счастье, если никто и никогда не станет ее изучать.

Лаура Дальмайер. Фото Global Look Press Фото Global Look Press

В чем ее подозревают

Никаких обвинений немке не предъявляли, однако кое-что вызывает сомнения. Не стоит обвинять ее в нечестной игре на основе косвенных признаков, но о наличии странностей общественность вправе знать.

Первое. Постоянные болезни Лауры, после которых она возвращалась и побеждала всех, как будто и не было ничего. И ладно бы единичный случай, только вот это было закономерностью. Не заметить ее было невозможно. Второе. Скоропалительный уход в 25 лет. Он объяснялся отсутствием мотивации, но примерно в это же время разворачивались дела доктора Шмидта и бывших шишек IBU Андерса Бессеберга с Николь Реш. У одного была подпольная клиника по переливанию крови спортсменам, другие якобы скрывали положительные допинг-пробы.

Оба скандала замяли, как в нулевых дело Human Plasma. А ведь тогда сам будущий палач российского спорта Ричард Макларен заявлял, что в кровяном допинге замешаны многие сильнейшие немецкие лыжники и биатлонисты. Никого не наказали, но результаты Германии в лыжах резко ухудшились. Что, естественно, не дает права выдвигать обвинения, но заставляет сомневаться, как и в ситуации Дальмайер.

Лаура Дальмайер. Фото Global Look Press

Есть мнение, что Лаура была вторым удачным проектом некоего секретного немецкого «бункера» после Нойнер. Обе в юном возрасте блеснули и рано ушли, чтобы избежать катастрофических последствий для здоровья в будущем. Учитывая знаменитое допинговое прошлое ГДР и постоянные болезни Дальмайер, в это охотно верится.

По другой теории заговора, завершение карьеры немки было джентльменским соглашением. Ее попросили уйти, а взамен обещали не разоблачать. По этому же пакту не стали дальше копать под Реш с Бессебергом и доктора Шмидта. Те слишком много знали. Ненароком могли вскрыться самые поразительные факты.

Добавила сомнений и сама Лаура высказываниями о допинг-тестировании. «Я рада, что мне больше не нужно будет отчитываться каждую минуту, указывать свое точное местонахождение и всегда быть доступной для антидопинговых контролеров», — поделилась Дальмайер своими чувствами с порталом Sport1.

А ее речи про клинику доктора Шмидта и вовсе выглядят нелепой попыткой виновного оправдаться, когда его еще даже ни в чем не обвиняют. «Наша команда абсолютно чиста и не имеет никакого отношения к допинговому скандалу. Я даже не знаю, как зовут того доктора из Эрфурта, мы не знакомы», — сказала спортсменка тому же Sport1.

Лаура Дальмайер. Фото Global Look Press

Чем занимается сейчас

Что бы там ни происходило на самом деле, негатива к Дальмайер все равно нет. Девушка она позитивная, улыбчивая, точно не подлая. Да и себя в жизни после спорта отлично нашла. Это о ней товарищ Саахов мог произносить знаменитую реплику про спортсменку, студентку, комсомолку, а Высоцкий петь — «скалолазка моя».

С биатлоном Дальмайер закончила, но не бросила велоспорт и альпинизм. Причем в обеих дисциплинах преуспела. Лаура справилась с пробегом почти на 1000 километров, что оценили в профессиональной команде Bora-Hansgrohe и пригласили немку поработать с ними. Хотя у Дальмы на это, наверное, нет времени. После восхождения на Монблан и выступлений на турнирах по скалолазанию на носу покорение высочайших гор планеты включая Эверест.

И как она все успевает? Ведь Лаура еще и учится в Мюнхенском университете, работает экспертом на телевидении и посещает матчи своих любимых футбольных команд — «Баварии» и сборной Германии. Детей пока нет, в отличие от той же Нойнер, которая сразу забеременела после ухода из биатлона, но все еще впереди, если у Дальмайер есть на этот счет серьезные планы.