Биатлонисты бегут от успешного тренера Каминского

Еще одна тайна — исчезновение из заявки национальной команды Васнецовой.

Союз биатлонистов России опубликовал составы сборных на централизованную подготовку на следующий сезон. В каждой из четырех групп — свои неожиданности. Но есть важная ремарка: опубликованные составы далеко не окончательные. Даже по официальной информации, поправки будут минимум в двух случаях: группу Шашилова и юниорок сократят до восьми человек по итогам первых сборов. Но опыт подсказывает, что на самом деле корректировок может быть куда больше.

После выборов президента Союза биатлонистов России, которые пройдут в конце июня, возможны изменения даже в тренерском штабе. А у новых наставников, если они появятся, будет и свое видение составов. Кроме того, уже традиционно кто-то из названных биатлонистов, особенно из числа новичков, не сработается с новым специалистом, не выдержит нагрузок или просто выберет самоподготовку. Совершенно не факт, что заявка сборных осенью будет совпадать с названным сейчас.

Есть и ключевое отличие от прошлых сезонов: если сборная зимой останется без этапов Кубка мира и IBU — а сейчас кажется, что так и все будет, — централизованная подготовка вообще теряет смысл. Это раньше только через нее можно было отобраться на международные соревнования. А теперь, если все равно все гоняются на Кубке России, какая разница: в сборной ты тренируешься или в лесу с личным тренером?

Тем не менее составы групп сборной команды вызвали немало споров. Разберем ключевые моменты.

Группа Каминского. Ушли все, кроме Латыпова

Самого успешного тренера в это межсезонье покинули все, кроме Эдуарда Латыпова. Казалось бы, глядя на бешеный прогресс Эдика, который в Пекине чуть не стал олимпийским чемпионом, к Каминскому должна была выстроиться очередь. Но российский биатлон живет по своим законам.

Ушел от Каминского, несмотря на относительно удачный сезон, Антон Бабиков. Антона можно понять: наверняка осталась обида после непопадания на Олимпиаду, плюс у Башкирова собралась близкая ему компания из Логинова и Цветкова. А вот почему ушли молодые Серохвостов и Халили — загадка. Оба провели хороший год, Карим стал призером Олимпийских игр, а для Данила само попадание в Пекин — уже достижение. Но оба предпочли готовиться вместе с женщинами в команде с Артемом Истоминым и его помощником Виталием Норицыным.

Теперь получается, что Латыпов в группе Каминского — самый старший и опытный. Равноценного спарринга у Эдика, по сути, нет. Есть вчерашний юниор Михаил Первушин, который готовился с Каминским еще в прошлом году, и новички. Среди них выделяется 25-летний Роман Еремин — спортсмен с очень интересной биографией.

Два года назад Еремин выступал на Кубке мира за Казахстан. Потом вместе с другими спортсменами был исключен из сборной на год за несоблюдение дисциплины и спортивного режима. За этот год Еремин перебрался в Россию и представлял на этапах Кубка страны Новосибирскую область. Сейчас ему уже 25 лет, и в группе Каминского он единственный, кроме Латыпова, кто имеет опыт выступлений на этапах Кубка мира.

Группа Шашилова. Ушли Миронова и Гореева, пришла лыжница Шевченко

У Михаила Шашилова отлично получается воспитывать молодых биатлонисток. Но далеко не все они, выйдя во взрослый спорт, сохраняют с наставником прежнее взаимопонимание. Вот и в этом году список «потерь» пополнился. Выросшие вместе с Шашиловым Светлана Миронова и Анастасия Гореева предпочли готовиться с Истоминым.

Про Миронову все было давно понятно: она не скрывала, что ей подходит подготовка Норицына. А вот Гореева, считавшаяся большим талантом, приняла такое решение после провального сезона. Хотя напрямую Шашилова в своих неудачах не винила.

Зато в этой группе теперь будут сразу две спортсменки по фамилии Шевченко: Анастасия, которая восстанавливается после травмы ноги, и Наталия — бывшая лыжница и жена брата Анастасии. В лыжах такие семейные подряды распространены, были годы, когда у нас чуть ли не полкоманды имели отношение к семейству Рочевых. А вот в биатлоне это впервые.

Считается, что Шевченко (Мекрюкова), как элитная лыжница, подтянет остальных девушек по скорости. Но, учитывая, что первый сезон после перехода у всех сложный и скорость на лыжне у Наталии неизбежно упадет, не совсем понятно, кто и для кого в реальности станет локомотивом. Пока на общем довольно среднем уровне выделяется только призер Олимпиады в эстафете Ирина Казакевич.

Группа Истомина. Пришли Серохвостов с Халили, осталась Резцова

Единственная в сборной смешанная группа, где вместе с девушками будут тренироваться Карим Халили и Даниил Серохвостов. Женский состав подобрался очень мощный: лидеры по итогам прошлого сезона Кристина Резцова и Светлана Миронова, перспективная Гореева, опытная Лариса Куклина.

Прямо сейчас кажется, что именно эта группа станет основной для сборной. Тем удивительней, что готовить ее будет самый молодой и неопытный наставник — Артем Истомин. В роли старшего тренера он дебютирует. Правда, его помощнику Виталию Норицыну опыта не занимать. И опыт работы с теми же Мироновой и Резцовой у него имеется.

Группа Башкирова. Логинов собрал команду под себя

Безусловный лидер этой группы — Александр Логинов. К нему присоединились бывшие товарищи по золотым эстафетным временам Антон Бабиков и Максим Цветков. Для полноты картины не хватает только Матвея Елисеева, который в прошлом сезоне как раз готовился с Башкировым. Но Матвей свою карьеру приостановил, и возобновит ли в нынешних обстоятельствах — сомнительно.

Пропажи. Васнецова и Буртасова выбрали самоподготовку

Валерия Васнецова стала главным ньюсмейкером дня. Сначала все удивились, как биатлонистка, которая стала 40-й в общем зачете Кубка мира, даже пропустив всю Олимпиаду из-за ковида, не попала в состав ни одной из групп.

Потом ее личный тренер Иннокентий Каринцев рассказал, что Лера сдала винтовку и сменила регион. Вроде бы обычное дело в российских реалиях, но Каринцев обижен. Теперь биатлонистка будет готовиться самостоятельно. В принципе, если вспомнить, как с Васнецовой обошлись в Пекине, неудивительно, что она больше не хочет иметь с централизованной подготовкой ничего общего. Тогда заболевшей ковидом Васнецовой в изоляцию даже ни разу не позвонил тренер Шашилов, с которым она готовилась. А ее справедливые жалобы на питание сочли нытьем.

Евгения Буртасова и Шашилов тоже с трудом понимают друг друга. Теоретически Буртасова могла бы пойти в группу к Истомину, но, видимо, не захотела. Имея опыт и возможность готовиться дома, действительно непонятно, зачем жертвовать временем с семьей ради бесконечных сборов. На Кубок России точно допустят всех, а будут ли у наших биатлонистов зимой какие-то иные соревнования — вообще непонятно.

Группа Юрия Каминского: Евгений Емерхонов, Роман Еремин, Александр Корнев, Эдуард Латыпов, Ильназ Мухамедзянов, Михаил Первушин.

Группа Сергея Башкирова: Антон Бабиков, Кирилл Бажин, Михаил Бурундуков, Александр Логинов, Вячеслав Малеев, Александр Поварницын, Василий Томшин, Максим Цветков.

Группа Михаила Шашилова: Владислава Гаврилова, Анна Григорьева, Ирина Казакевич, Алина Кудисова, Полина Плюснина, Анна Старовойтова, Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко (Мекрюкова); резерв —Анастасия Батманова, Тамара Дербушева.

Группа Артема Истомина: Наталья Гербулова, Анастасия Гореева, Ксения Довгая, Елизавета Каплина, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Екатерина Носкова, Кристина Резцова; Данил Серохвостов, Карим Халили.