«Я стою у стенки, у меня нет выхода». Нуждова от поражения на выборах спасло чудо — один голос!

Впереди новые выборы — но они только через два месяца.

Прошлые выборы СБР, когда за трон сражались Виктор Майгуров и Владимир Драчев, были настоящим шоу. Снятие кандидатов в последний момент в чью-то пользу, красноречивый Александр Кравцов в роли тамады процесса, эксцентричный Александр Тихонов, постоянно выбегающий из зала и возвращающийся туда снова, наконец — несколько туров. Это было как минимум весело.

На этот раз было скучно, хотя ожидания от батла Майгурова и Алексея Нуждова были высокими. Журналисты порядка шести часов просидели в ожидании. Ни Кравцова, ни Тихонова, ни нескольких туров. Пустили бы, кстати, прессу (к слову, Нуждов — за, а Майгуров — против этого) — часть вопросов автоматически снялась бы. Но у нас как нигде любят наводить ореол таинственности на ровном месте. В итоге мини-скандал разгорелся с самого начала. Делегатам было предложено проголосовать за то, какими будут выборы — открытыми или закрытыми. Остановились на первом. Но сторона Нуждова уверена, что дело здесь нечисто: делегатов было 54, а голосов — меньше. Причем воздержавшихся не было. Куда пропали — непонятно. По мнению кандидата в президенты, именно этот момент выборов стал ключевым. В результаты переворота ситуации те региональные представители, которые обещали голосовать за него в закрытом режиме, при открытых выборах включили заднюю — испугались давления админресурса.

У стороны Майгурова, естественно, другое видение произошедшего. Мол, зачем нужно закрытое голосование, если все мы — биатлонная семья? Нужно решать вопросы такой важности, глядя друг другу в глаза. Ну а от какого-либо давления на регионы там отмахиваются. Поэтому тут просто слово одних против слова других.

Виктор Майгуров. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Один голос, который может перевернуть все

Открытые выборы закончились сенсацией. Все ожидали равной борьбы. А получилось 35:18 в пользу Майгурова. Согласно регламенту для чистой победы кандидат должен был набрать 2/3 голосов. Считаем и охаем: Виктору для триумфа не хватило одного лишь голоса. При этом один из кандидатов воздержался! Все были уверены, что на этом игра закончена. Сейчас пройдет второй тур, и делегаты, которым банально не хочется провести на заседании весь день, оценив обстановку, добьют историю до победного для Майгурова конца.

Когда они с Нуждовым с улыбками и чуть ли не в обнимку куда-то вышли из зала заседаний, делегаты зашептались: «Договариваются». Кто-то подумал, что Алексей просто снимется на каких-то своих условиях. Но не тут-то было! Нуждов убежден, что действующее руководство СБР со своим открытым голосованием убило честные выборы. И не согласился на проведение второго тура следом за первым. По регламенту был только один. И последующие могли бы пройти только при готовности обоих кандидатов. Нуждов, не будучи политическим самоубийцей, конечно, не согласился.

Теперь, следуя букве регламента, второй тур пройдет примерно через два месяца. Как изменится к тому моменту расстановка сил — остается только гадать. «Я стою у стенки, у меня нет выхода», — сообщил Нуждов. И пообещал, что пойдет до конца. А если удастся добиться тайного голосования, расклады тем более запутаются. Каким оно будет в августе, снова будут решать голосованием накануне конференции. Вот так один голос может изменить вектор развития биатлона на четыре года.

Еще важный момент. После страстей по президентам СБР принял новый устав. Согласно которому на всех последующих выборах для принятия решений нужно будет не 2/3 голосов. Новая формула — большинство плюс два голоса. То есть вероятность того, что следующий тур станет решающим, крайне высока.

Вместо войны — внезапный мир

Удивительное происходило после окончания конференции. Нуждов и Майгуров поочередно вышли на разговор со СМИ — и оба крайне уважительно отзывались друг о друге. Никаких претензий, взаимных обвинений или склок. Как будто мы не на биатлоне. Просто удивительно. Больше того, кандидаты на биатлонный трон заключили устный пакт о ненападении друг на друга вплоть до следующих выборов. И даже интервью договорились все это время не давать. Как бы заморозили все на нынешнем уровне.

— Хотим поработать не на себя, а на благо биатлона, — как под копирку объяснили они. А Нуждов даже заверил, что в случае своей победы готов продолжить работу с Майгуровым — видит того в структуре СБР. Кто знает, может быть, этот момент станет переломным для отечественного биатлона. В последние годы там бесконечные споры, обиды и претензии чуть ли не каждого к каждому. Теперь на горизонте мир. Пока — на два месяца. Но вдруг всем понравится?