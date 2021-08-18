Бронзовый призер чемпионата мира Карим Халили недавно занял второе место на биатлонном фестивале в австрийском Висбадене, уступив только норвежцу Йоханнесу Бе

У Халили в это межсезонье много новостей. Он успел погоняться на крутой шоу-гонке, где, между прочим, Йоханнес Бе выиграл, а его брат Тарьей жестко упал. Сам Карим стал вторым, что в такой компании просто суперрезультат.

А еще Халили впервые готовится к сезону вместе с основой мужской сборной под руководством Юрия Каминского. До этого два года подряд Карим тренировался с лыжниками Егора Сорина.

На фестиваль в Австрию пригласили еще в апреле

— Как вы оказались в числе участников фестиваля в Висбадене?

— Организаторы еще в апреле прислали в СБР приглашение для меня. Я, конечно, согласился. Приятно участвовать в таком классном событии. Особенно когда на фоне пандемии мы уже почти привыкли выступать без болельщиков, а тут все было как в старые добрые времена. Я немного переживал поначалу, как буду выглядеть на фоне лидеров мирового биатлона. Но уже когда туда приехал, почувствовал себя абсолютно комфортно. Все между собой общались, все хорошо. Ну и второе место — хороший результат в такой компании.

— Что там за трасса? Тарьей Бе дважды упал и сильно ободрал бок.

— Часть — по асфальту, но там много ям, часть — по резине плюс пара опасных поворотов. Тарьей упал, потому что у него отстегнулось крепление. Возможно, из-за попадания в яму, не знаю. Мне тоже было непросто, но я для себя решил, что лучше перестраховаться. Потому что из-за одного дурацкого падения может потом вылететь весь сезон.

— Вы впервые за последние три года готовитесь к сезону вместе с основой сборной, а не с лыжниками. Непривычно?

— Я и раньше тренировался в юниорской команде, так что в целом знаком с такой системой работы. В целом все похоже, ну разве что стреляю теперь не один. В плане функциональной подготовки мы в этом сезоне в любом случае что-то меняли бы. Определенная база заложена, сейчас увеличили объемы скоростной работы.

Пока о ковидных ограничениях в Пекине даже не задумывался

— Смотрели Олимпийские игры в Токио?

— Кое-что попадалось по телевизору между собственными тренировками, но конкретно ничего не смотрел. Болел просто за российских спортсменов.

— Антивирусные меры вас не пугают? Говорят, что на зимней Олимпиаде нужно будет везде ходить с градусником.

— Пока об этом даже не задумывался. Мне кажется, в ближайшие месяцы все это еще много раз поменяется. Нет смысла раньше времени переживать. Ближе к делу посмотрим, какая информация появится по ограничениям, и тогда уже буду их придерживаться.

— Следите за политической ситуацией в Афганистане? Ваш отец оттуда, для вас это не чужая страна.

— Да, слежу. Но пока воздержусь от комментариев на эту тему.

Карим Халили

Родился 2 сентября 1998 года в Пересвете (Московская область).

Отец родом из Афганистана, мать — русская.

Занимается биатлоном с 2012 года.

Бронзовый призер чемпионата мира в эстафете (2021).

Серебряный призер чемпионата Европы (2020).

Бронзовый призер Юношеской олимпиады в гонке преследования (2016).

Чемпион мира среди юниоров в эстафете (2018, 2019).

Серебряный призер чемпионата мира среди юниоров в спринте (2019), индивидуальной гонке (2017) и эстафете (2017).

Бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров в индивидуальной гонке (2018).

Чемпион Европы среди юниоров в индивидуальной гонке (2018).

Чемпион России среди юниоров в масс-старте (2019).