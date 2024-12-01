Изначально не нравилось? Шипулин отказывается комментировать слухи об уходе из Госдумы

В СМИ публикуют сообщения о переходе знаменитого российского биатлониста из депутатов в чиновники.

Бывший лидер сборной России по биатлону Антон Шипулин может завершить карьеру публичного политика после пяти лет работы в Государственной думе РФ. Издание URA.RU распространило информацию о том, что 37-летний представитель фракции «Единая Россия» якобы разочаровался в работе депутата и хочет перебраться в исполнительные органы власти. Правда, не совсем ясно, когда возможен поворот в карьере экс-чемпиона мира — по истечении нынешних полномочий парламентария в 2026 году или раньше. Сам Шипулин не спешит вносить ясность в ситуацию и слухи не комментирует. При этом инсайд получил большой резонанс, поскольку Антон является одним из самых обсуждаемых политиков из числа недавних звезд спорта.

Не было цели заработать

«Шипулину изначально не нравилось в Госдуме, а за последнее время он лишь убедился: делать там нечего, — приводит URA.RU слова анонимного источника из окружения бывшего спортсмена. — Участвовать в выборах 2026 года он не планирует. Сейчас рассматривается вариант с его переходом в исполнительную власть». Вместо Шипулина в 2026 году по Серовскому одномандатному округу от «Единой России» якобы планируется выдвинуть другого действующего депутата ГД РФ — Сергея Бидонько, ранее избранного по партийным спискам. Впрочем, сам возможный «сменщик» бывшего спортсмена заявил, что с ним на эту тему пока никто не общался. «Вариантов разных может быть миллион, какой будет в итоге, я не в курсе», — сказал политик URA.RU, отметив, что все будет зависеть от позиции губернатора Евгения Куйвашева.

Именно Куйвашев, который руководит Свердловской областью с 2012 года, активно поддерживал Шипулина в его желании перебраться на Охотный Ряд сразу после завершения карьеры биатлониста. Напомню, что Антон повесил винтовку на гвоздь в конце 2018 года, а уже в начале 2019-го выразил намерение участвовать в праймериз «Единой России» и в довыборах в Госдуму по Серовскому округу. Тогда многие недоумевали, зачем спортсмену совершать такой резкий маневр ради короткого периода депутатства (до следующих выборов оставалось всего полтора года). Однако биатлонист настоял на немедленном уходе в политику, победил на выборах, а в 2021-м — переизбрался на второй срок, параллельно давая отпор своим хейтерам.

«Если бы Анфиса Анатольевна понимала специфику работы депутатов и законодательства, то вряд ли бы так высказывалась, — отвечал Шипулин на обвинения олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой в том, что Антон стал депутатом ради легких денег. — Не раз подчеркивал, что избирался в Госдуму не ради того, чтобы заработать или использовать ресурс в личных целях. У меня нет и не было такой цели. Половину своей зарплаты я отдаю Совету ветеранов своего округа, еще часть трачу на благотворительность». В последнее время знаменитый спортсмен занимал пост заместителя председателя комитета ГД по физкультуре и спорту, при этом оставаясь очень закрытым для СМИ, как и во времена своего выступления за сборную России.

Фото Global Look Press

Скакнуло давление от посетителя

Работа Шипулина в качестве публичного политика была не слишком яркой, хотя он дисциплинированно посещал заседания парламента и участвовал в законотворческой деятельности — в частности, пробивая решения в поддержку спортсменов-военнослужащих. «Он действительно этим горит и душу вкладывает, — рассказывал о депутатской работе Антона в интервью «Матч ТВ» давний знакомый экс-спортсмена журналист Илья Трифанов. — Однажды его госпитализировали с гипертоническим кризом прямо в момент приема граждан. От очередного посетителя у него так скакнуло давление, что пришлось скорую вызывать. Антон близко к сердцу принимает проблемы других... Он делает в Госдуме то, что в его силах и власти. Он помогает своим землякам, решает вопросы в сфере молодежной политики и спорта. На законодательном уровне защищает интересы профессиональных спортсменов, предлагает важные для них законопроекты».

Один из самых известных проектов Шипулина — строительство многофункционального спорткомплекса в Свердловской области, рассчитанного более чем на 30 видов спорта. «Проект есть, он прошел госэкспертизу, место для объекта есть, — рассказывал Антон летом нынешнего года. — Сейчас ищем источники финансирования, объект очень затратный. У нас есть поручение Президента РФ по данному объекту. Скорее всего, финансирование будет из регионального бюджета. Дай бог, и из федерального бюджета, и, возможно, какие-либо корпорации. Объект очень большой, многофункциональный. Он будет строиться не за один и два года. Надеемся, что получим одобрение от федерального бюджета и вместе начнем строить этот спортивный комплекс».

Один из самых трудных моментов в политической карьере Шипулина — судьба его старшей сестры Анастасии Кузьминой. В 2008 году эта биатлонистка переехала с мужем в Словакию, сменила гражданство и потом принесла своей новой стране три олимпийских золота. В России подобные истории обычно не одобряются. Не так давно Кузьмина жаловалась, что они с братом практически не общаются. Кроме того, из-за допингового дела Евгения Устюгова Антон потерял свой главный спортивный трофей — золото Олимпиады-2014 в эстафете. В ту победу Шипулин внес решающий вклад на последнем этапе. При этом сам бывший спортсмен говорил, что, несмотря на позицию CAS и МОК, все равно считает себя и своих товарищей олимпийскими чемпионами.