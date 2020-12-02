В финском Контиолахти стартует второй подряд кубковый этап, на котором впервые в сезоне будут проведены эстафетные гонки и гонки преследования.

Из-за противоэпидемических мер Контиолахти примет второй этап Кубка мира подряд. Мы увидим все тех же биатлонистов на той же трассе, но вот формат гонок будет другим: впервые состоятся эстафеты, а также гонки преследования. Не обошлось и без потерь в составах сборных. У россиян по-прежнему сидит на карантине Антон Бабиков, а Евгений Гараничев успел вернуться назад в Россию. Изолирован от команды и старший тренер женщин Михаил Шашилов — руководить нашей сборной досталось свежеиспеченному тренеру, олимпийскому чемпиону Алексею Волкову.

Кто виноват в том, что в эстафете побегут спортсмены в ужасной форме

Коронавирус оставил мужскую команду в составе пяти человек. Относительно спокойно там себя может чувствовать разве что Петр Пащенко, недавно переболевший и имеющий антитела. Есть небольшое количество антител и у Логинова, но это не гарантия безопасности. Получается, что болезнь одного биатлониста ставит нашу команду на грань катастрофы, а двоих просто выводит из старт-листа.

И это с учетом того, что Пащенко и Сучилов находятся в отвратительной форме. Петр рассказывал, что после болезни еле дошел до финиша в спринте на 62-й позиции. Сучилов был 50-м в индивидуалке и 36-м в спринте (при этом всего с одним промахом). И кто-то из этих биатлонистов стопроцентно займет место в нашей эстафете. А если, не дай бог, что-то случится с лидерами Логиновым, Елисеевым и Латыповым, то и оба.

Жаль, что, во-первых, нельзя вызвать из России подкрепление в виде Карима Халили и Игоря Малиновского. А во-вторых, Бабиков, даже если сдаст два отрицательных теста и выйдет из карантина, в ближайшее время вряд ли сможет претендовать на участие в Кубке мира. Все-таки больше недели в изоляции гостиничного номера и без тренировок — это слишком много. А Халили с Малиновским, хотя и набирают форму, судя по внутрироссийским стартам, не смогут приехать из-за условий «пузыря». Биатлонисты в Конти живут в замкнутой обстановке, и привозить туда людей извне запрещено.

Если порассуждать, нынешнего кризиса вполне можно было и избежать. Привезти, например, резервистов в Конти заранее — на всякий случай. Или селить спортсменов по одному в комнате, и тогда Евгений Гараничев сейчас мог бы выступать. Но задним умом все сильны. А сейчас нам остается надеяться на удачу.

Шведки и норвежки выносят всех, а россиянок обходят даже белоруски

По итогам стартовых двух гонок в топе женского зачета Кубка мира — четверо шведок и две норвежки. Француженки и немки пока на вторых ролях, а вот белоруска Динара Алимбекова показала одну из лучших скоростей на трассе и в обеих гонках была в топ-10. Россиянкам о таком можно только мечтать. У нас лучший результат принадлежит Светлане Мироновой и равен только 18-му месту...

Почему все так? Очень логично: в Швеции и Белоруссии были самые мягкие условия по карантину. Даже на пике пандемии местные спортсмены спокойно тренировались на базах, а не сидели по своим квартирам. Соответственно, на роллеры и снег они тоже встали заметно раньше других. Теоретически, это преимущество должно постепенно сходить на нет, ведь все остальные тоже теперь не сидят на месте. Но, скорее всего, на еще один этап в Конти этого задела хватит.

Нам же остается надеяться на Миронову и наблюдать за адаптацией на высшем уровне дебютанток Ирины Казакевич и Анастасии Гореевой. Связка спринт плюс преследование — отличная возможность заявить о себе и попасть хотя бы в топ-30. В эстафете, в отличие от мужской команды, у нас резерв есть — в строю целых семь спортсменок. Реально побегут помимо Мироновой, скорее всего, Евгения Павлова и Ульяна Кайшева. Последней после разноса от комментатора Дмитрия Губерниева будет что доказывать себе и миру.

Сборная России

Мужчины.

Александр Логинов, Матвей Елисеев, Семен Сучилов, Эдуард Латыпов, Петр Пащенко.

Женщины.

Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ирина Казакевич, Анастасия Гореева, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Тамара Воронина.

Расписание второго этапа Кубка мира в Контиолахти (Финляндия)

3 декабря. 15.30. Спринт, мужчины. 18.30. Спринт, женщины.

5 декабря. 15.20. Преследование, мужчины. 17.15. Эстафета, женщины.

6 декабря. 14.45. Эстафета, мужчины.

17.15. Преследование, женщины.