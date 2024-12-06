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Сегодня, 09:50

Зырянова стала победительницей спринта на втором этапе Кубка России по биатлону

Алина Савинова
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Анастасия Зырянова.
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Российская биатлонистка Анастасия Зырянова выиграла спринтерскую гонку на втором этапе Кубка России в Ханты-Мансийске.

Выступающая за Московскую область спортсменка преодолела дистанцию 7,5 км за 21 минуту 50,7 секунды, не допустив ни одного промаха на огневых рубежах.

Второй стала Полина Плюснина из Ямало-Ненецкого автономного округа (+20,3 секунды; 0 промахов). Тройку призеров замкнула представительница Новосибирской области Анастасия Гришина (+22,7; 1 промах).

У белорусок лучший результат показала Динара Смольская — шестая позиция.

В субботу, 7 декабря, состоится женская гонка преследования. Начало — в 9.30 по московскому времени.

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