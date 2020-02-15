Зубков посоветовал Устюгову идти в CAS

Экс-президент Федерации бобслея России, двукратный призер Олимпийских игр Александр Зубков высказал мнение, что российский биатлонист Евгений Устюгов, дисквалифицированный на два года за нарушение антидопинговых правил, должен идти в Спортивный арбитражный суд (CAS) и доказывать свою невиновность.

Результаты Устюгова, признанного виновным в использовании оксандролона, аннулированы с 27 августа 2013 по конец сезона-2013/14. Таким образом, Устюгов и вся мужская сборная России лишены золота Олимпиады-2014 в эстафете, а Россия потеряла первое место в медальном зачете Игр в Сочи.

— Считаю, что в CAS надо идти обязательно, доказывать, что он невиновен. Евгению надо найти достойных спортивных адвокатов, которых в России практически нет, — цитирует «РИА Новости» Зубкова. — Суд будет тяжелым, CAS в большей степени принимает неадекватные решения. Поэтому адвокаты должны выстроить четкую защиту. Что касается вопроса, отдавать медаль или нет, то у каждого свое мнение. Женя взрослый человек и примет обдуманное решение.

За нами на протяжении долгого времени идет преследование. У Устюгова хоть какой-то перерыв был, когда его оправдали. А потом повторно обвинили, ведь в IBU поменялось руководство. Евгению скажу, чтобы он держался и не опускал руки, достойно отстоял свое честное имя, так же, как и достойно выступал за Россию на соревнованиях.