Драчев и Губерниев отреагировали на победу россиянки в индивидуальной гонке ЮЧМ

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев опубликовал в своем Instagram новую фотографию и поздравил россиянку Анастасию Халиуллину с победой в индивидуальной гонке на 12,5 километров на юниорском чемпионате мира в швейцарском Ленцерхайде.

«Поздравляю всех с Победой! Золотая медаль на первенстве мира по юниорам! Анастасия Халиуллина чемпионка мира! И четвертая Анастасия Шевченко! Подрастает молодежь! Знай Наших!» — подписал фото Драчев.

«Успех», — написал под постом комментатор Дмитрий Губерниев.

Халиуллина выиграла индивидуальную гонку на юниорском чемпионате мира в Швейцарии