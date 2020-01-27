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Драчев и Губерниев отреагировали на победу россиянки в индивидуальной гонке ЮЧМ

18:47
Владимир Драчев (слева) и Дмитрий Губерниев. Фото instagram.com
Владимир Драчев (слева) и Дмитрий Губерниев. Фото instagram.com
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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев опубликовал в своем Instagram новую фотографию и поздравил россиянку Анастасию Халиуллину с победой в индивидуальной гонке на 12,5 километров на юниорском чемпионате мира в швейцарском Ленцерхайде.

«Поздравляю всех с Победой! Золотая медаль на первенстве мира по юниорам! Анастасия Халиуллина чемпионка мира! И четвертая Анастасия Шевченко! Подрастает молодежь! Знай Наших!» — подписал фото Драчев.

«Успех», — написал под постом комментатор Дмитрий Губерниев.

Халиуллина выиграла индивидуальную гонку на юниорском чемпионате мира в Швейцарии

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