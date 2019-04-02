"Знал, что никому не отдам первое место". Филимонов - о золоте в эстафете на чемпионате России

Российский биатлонист Вадим Филимонов признался, что мужская эстафета на чемпионате России в Тюмени получилась очень напряженной. 28-летний спортсмен завоевал золото в составе команды ХМАО. Представители этого региона также одержали победу в женской эстафете.

- Гонка складывалась очень напряженно, - приводит слова Филимонова "Тюменская Арена". - До последнего этапа было все непонятно. И все лидеры находились рядом. Поэтому мне оставалось работать в своем темпе. Постараться на огневом рубеже получить максимальную отдачу, сконцентрироваться и отстрелять чисто.

Конечно, были допущены небольшие ошибки, но считаю, что справился. На последнем круге я уже знал, что первое место не отдам никому. В эстафете показывается командный дух. Мы гордо представляем наш округ. И полностью отдаемся этому.

На чемпионате России в Тюмени Филимонов также стал вторым в гонке преследования.

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