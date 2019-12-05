Жюстин Бреза: «После неудачи в спринте я думала о завершении карьеры»

Французская биатлонистка Жюстин Бреза поделилась впечатлениями после победы в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Второе место заняла украинка Юлия Джима, третьей стала француженка Жюли Симон

— Сегодня я решила, что буду по максимуму получать удовольствие, потому что четыре дня назад с шестью промахами все было ужасно, я думала о завершении карьеры — цитирует французскую биатлонистку официальный сайт IBU. — Сегодня у меня хорошо работали ноги, я поняла это на первом круге. Я не паниковала после промахов и сказала себе: «Жюстин, оставайся сосредоточенной и получай удовольствие, как ты делала до этого. Было приятно бежать вместе с Жюли, она помогала мне сохранять концентрацию. Я знала, что она отстреляла хорошо. Было приятно бежать с таким настроем.

Ранее в спринте Бреза допустила шесть промахов и заняла 83-е место.