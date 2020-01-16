Российский биатлонист Дмитрий Малышко прокомментировал ситуацию с отбором в сборную России.

— Уже на этапах мне было все понятно, — цитирует Sports.ru Малышко. — По сравнению с прошлым годом самочувствие явно стало лучше, даже если сравнить по лидерам — проигрыш ногами не такой большой, как год назад. Возможно, на фоне этого пропала стрельба: с этого пульса не мог собраться и отработать чисто. За счет стрельбы, естественно, проваливался.

Специально придерживаться в гонке, снижать пульс со ставкой на стрельбу? — На Кубке мира это не сработает — нужно идти на максимуме всегда. Тем более мы делаем эти тренировки, они получаются довольно часто. Что касается обсуждений с тренерами... Думаю, все видели интервью Сергея Белозерова, в котором он высказался обо мне: после этого все прекрасно понимают, что никакого общения с тренерами быть не может. О каком общении речь, если тренер прямо заявляет, что в спортсмена не верит?

Объективно, мои результаты должны быть куда лучше, я сам от себя всегда требую большего. Но соглашаться с тем, что я уже не тяну — ну это глупо. Мой результат — это часть работы тренера, и немалая. Когда тренер спихивает все на спортсмена, есть резон задуматься: а как тебя готовили? Прошел месяц сезона, а тренер уже тебя списал.

Два штрафных круга в двух декабрьских эстафетах? — Не снимаю с себя вины. Но еще в Эстерсунде я попросил не ставить меня на второй этап, потому что я никогда его не бегал. Это в любом случае не мой этап — мне на эту просьбу ничего не ответили.

Чем ближе к четвертому этапу, тем сильнее команды растягиваются между собой. Чем ближе к началу, тем больше шансов, что ты побежишь в куче. Я знаю свою лежку — она у меня бывает провальной; мне легче отработать ее при меньшей плотности — то есть на третьем этапе. Пусть соперники там сильнее, чем на втором, но толкучки меньше. Еще раз, вины с себя не снимаю: при таком опыте я должен работать на любом этапе — хоть на первом, хоть на четвертом. Получилось так, как получилось. Но речь о том, что тренеры создали дополнительный груз.

Ну и вообще, если я ухожу в гонку на 6-7 месте, то обязан рисковать. Не так важно, останемся мы седьмыми или опустимся на 10-е место; есть задача — вернуть команду в тройку. Я рисковал в стрельбе, уходил на круг и якобы хоронил эстафеты.

Давайте посмотрим, кто еще хоронил. В Эстерсунде на круг зашли французы (на подиуме), в Хохфильцене — французы и норвежцы (на подиуме), в Оберхофе — французы, норвежцы и немцы зашли на два круга и попали на подиум. Наша команда в Оберхофе не заходила — и все равно без медалей.

Когда Белозеров говорит, что я похоронил эстафеты, для меня это выглядит как слив спортсмена. Норвежцы не основным составом выигрывают эстафету с двумя кругами и не плачут, что кто-то их хоронил и мешал побеждать.