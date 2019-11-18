Женская сборная Украины определилась с составом на стартовый этап Кубка мира

По информации Biathlonnews.com.ua, определен состав женской сборной Украины на стартовый этап Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция).

В состав вошли Вита Семеренко, Валя Семеренко, Дарья Блашко, Анастасия Меркушина, Надежда Белкина, а также Юлия Джима, которая присоединится к команде после выступления в спринте на этапе Кубка в Шушене (Норвегия).

Этап Кубка мира в Эстерсунде пройдет с 30 ноября по 8 декабря.