Женская сборная Украины определилась с составом на стартовый этап Кубка мира
22:07
По информации Biathlonnews.com.ua, определен состав женской сборной Украины на стартовый этап Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция).
В состав вошли Вита Семеренко, Валя Семеренко, Дарья Блашко, Анастасия Меркушина, Надежда Белкина, а также Юлия Джима, которая присоединится к команде после выступления в спринте на этапе Кубка в Шушене (Норвегия).
Этап Кубка мира в Эстерсунде пройдет с 30 ноября по 8 декабря.
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