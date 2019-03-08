Женская сборная России по биатлону осталась на пятом месте в зачете Кубка наций

Женская сборная России по биатлону осталась на 5-м месте в зачете Кубка наций. В активе национальной команды 5647 очков.
Первое место занимает сборная Франции (6094), второе - команда Германии (6086), третье - Норвегия (6048).
Кубок наций (ж)
1 (1). Франция - 6094 (+308)
2 (2). Германия - 6086 (+411)
3 (3). Норвегия - 6048 (+402)
4 (4). Италия - 5739 (+358)
5 (5). Россия - 5647 (+361)
6 (6). Швеция - 5244 (+382)
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