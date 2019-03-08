20:20 | Биатлон

Женская сборная России по биатлону осталась на пятом месте в зачете Кубка наций

0
Обсудить

Женская сборная России по биатлону осталась на 5-м месте в зачете Кубка наций. В активе национальной команды 5647 очков.

Первое место занимает сборная Франции (6094), второе - команда Германии (6086), третье - Норвегия (6048). 

Кубок наций (ж)

1 (1).     Франция - 6094 (+308)

2 (2).     Германия - 6086 (+411)

3 (3).     Норвегия - 6048 (+402)

4 (4).     Италия - 5739 (+358)

5 (5).     Россия - 5647 (+361)

6 (6).     Швеция - 5244 (+382)

Все о биатлоне - здесь

Опрос

Чего вы ждете от сборной России по биатлону на чемпионате мира-2019?
Обсудить
голосовать
0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ