Женская сборная России по биатлону объявила состав на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU

Стал известен состав женской сборной России по биатлону на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU, сообщается в Telegram-канале Союза биатлонистов России.

На Кубке мира Россию представят Светлана Миронова (Свердловская область), Ульяна Нигматуллина (Удмуртская республика), Лариса Куклина (Ямало-Ненецкий АО), Ирина Казакевич (Свердловская область), Валерия Васнецова (Пермский край) и Кристина Резцова (ХМАО-Югра).

На Кубке IBU сезон начнут Анастасия Шевченко, Тамара Дербушева (Свердловская область), Евгения Буртасова (Новосибирская область), Наталья Гербулова (Красноярский край), Екатерина Носкова (ХМАО-Югра) и Анастасия Гореева (Московская область).

Кубок мира стартует этапом открытия в шведском Эстерсунде 27 ноября, а завершится в норвежском Осло (Холменколлен) 20 марта 2022 года.

Кубок IBU пройдет с 23 декабря 2021 года по 13 марта 2022 года.