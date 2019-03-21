Женская сборная России обошла Италию в Кубке наций и заняла 4-е место

Женская сборная России по биатлону поднялась на 4-е место в зачете Кубка наций. Национальная команда набрала 6831 очка и на 31 балл опередила итальянок, расположившихся на пятой строчке.
Сборная России сохранила максимальную квоту в Кубке мира. В следующем сезоне на каждую личную гонку можно будет заявлять по шесть спортсменок.
Первое место занимает Норвегия (7430). второе - Германия (7371), третье - Франция (7219).
Кубок наций (ж)
1 (1). Норвегия - 7430 (+399)
2 (2). Германия - 7371 (+415)
3 (3). Франция - 7219 (+354)
4 (5). Россия - 6831 (+372)
5 (4). Италия - 6800 (+278)
6 (6). Швеция - 6627 (+389)
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