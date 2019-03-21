Женская сборная России обошла Италию в Кубке наций и заняла 4-е место

Женская сборная России по биатлону поднялась на 4-е место в зачете Кубка наций. Национальная команда набрала 6831 очка и на 31 балл опередила итальянок, расположившихся на пятой строчке.

Сборная России сохранила максимальную квоту в Кубке мира. В следующем сезоне на каждую личную гонку можно будет заявлять по шесть спортсменок.

Первое место занимает Норвегия (7430). второе - Германия (7371), третье - Франция (7219).

Кубок наций (ж)

1 (1). Норвегия - 7430 (+399)

2 (2). Германия - 7371 (+415)

3 (3). Франция - 7219 (+354)

4 (5). Россия - 6831 (+372)

5 (4). Италия - 6800 (+278)

6 (6). Швеция - 6627 (+389)

Все о биатлоне - здесь