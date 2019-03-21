20:00 | Биатлон

Женская сборная России обошла Италию в Кубке наций и заняла 4-е место

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Женская сборная России по биатлону поднялась на 4-е место в зачете Кубка наций. Национальная команда набрала 6831 очка и на 31 балл опередила итальянок, расположившихся на пятой строчке. 

Сборная России сохранила максимальную квоту в Кубке мира. В следующем сезоне на каждую личную гонку можно будет заявлять по шесть спортсменок. 

Первое место занимает Норвегия (7430). второе - Германия (7371), третье - Франция (7219).

Кубок наций (ж)

1 (1).     Норвегия - 7430 (+399)

2 (2).     Германия - 7371 (+415)

3 (3).     Франция - 7219 (+354)

4 (5).     Россия - 6831 (+372)

5 (4).     Италия - 6800 (+278)

6 (6).     Швеция - 6627 (+389)

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