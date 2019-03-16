Женская сборная Норвегии выиграла эстафетный зачет Кубка наций, Россия - пятая

Женская сборная Норвегии по биатлону выиграла эстафетный зачет Кубка мира. Норвежская команда завоевала золото на чемпионате мира в шведском Эстерсунде и набрала 249 очков.
Второе место заняла Германия (241), третье - Франция (230). Россия с 214 баллами расположилась на 5-й строчке.
Эстафета (ж)
1 (3). Норвегия - 249 (+60)
2 (1). Германия - 241 (+43)
3 (2). Франция - 230 (+34)
4 (5). Швеция - 215 (+54)
5 (4). Россия - 214 (+40)
6 (6). Италия - 190 (+31)
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