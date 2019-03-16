16:45 | Биатлон

Женская сборная Норвегии выиграла эстафетный зачет Кубка наций, Россия - пятая

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Женская сборная Норвегии по биатлону выиграла эстафетный зачет Кубка мира. Норвежская команда завоевала золото на чемпионате мира в шведском Эстерсунде и набрала 249 очков.

Второе место заняла Германия (241), третье - Франция (230). Россия с 214 баллами расположилась на 5-й строчке. 

Эстафета (ж)

1 (3).     Норвегия - 249 (+60)

2 (1).     Германия - 241 (+43)

3 (2).     Франция - 230 (+34)

4 (5).     Швеция - 215 (+54)

5 (4).     Россия - 214 (+40)

6 (6).     Италия - 190 (+31)

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