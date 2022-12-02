Женская индивидуальная гонка на этапе Кубка России по биатлону в Увате отменена

Женская индивидуальная гонка на втором этапе Кубка России по биатлону отменена, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Ранее гонка среди женщин была перенесена с 1 на 2 декабря из-за мороза.

Кубок России по биатлону в Увате проходит с 1 по 4 декабря. На 3 декабря запланировано проведение двух спринтов (мужского и женского), 4 декабря пройдут сингл-микст и смешанная эстафета.