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Сегодня, 09:34

Женская индивидуальная гонка на этапе Кубка России по биатлону в Увате отменена

Алина Савинова
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Биатлон.
Фото Дарья Исаева., «СЭ»

Женская индивидуальная гонка на втором этапе Кубка России по биатлону отменена, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Ранее гонка среди женщин была перенесена с 1 на 2 декабря из-за мороза.

Кубок России по биатлону в Увате проходит с 1 по 4 декабря. На 3 декабря запланировано проведение двух спринтов (мужского и женского), 4 декабря пройдут сингл-микст и смешанная эстафета.

Источник: https://t.me/russianbiathlon/2266
Биатлон
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