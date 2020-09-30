Зайцева, Романова и Вилухина подали уголовные жалобы в прокуратуру Швейцарии

Адвокат Алексей Панич сообщил, что биатлонистки сборной России Ольга Зайцева, Яна Романова и Ольга Вилухина обратились с уголовными жалобами в прокуратуру Швейцарии. По словам представителя спортсменок, они требуют проверки документов с поддельными подписями экс-руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, использованные Международным олимпийским комитетом (МОК).

— Спортивный арбитражный суд (CAS) проигнорировал наше заявление о поддельных подписях Родченкова на документах, которые были ключевыми доказательствами по делу, — приводит ТАСС слова Панича. — Однако, понимая, что такое может произойти, спортсменки еще до вынесения решений CAS подали уголовные жалобы в швейцарскую прокуратуру с требованием провести проверку и, возможно, возбудить уголовное дело по ее результатам. Мы хотим знать, кто изготовил подделку и зачем, а также почему CAS не обратил внимания на поддельные подписи бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории, когда выносил вердикт в частности по Ольге Зайцевой.

Во-первых, за все это время нам так и не были предоставлены документы с оригинальными подписями, а во-вторых, никакого убедительного подтверждения подлинности подписей не появлялось — был всего лишь представлен новый и противоречивый по содержанию документ, подпись на котором также вызвала серьезные сомнения у экспертов в подлинности. Очевидно, что другая сторона пытается запутать общественность ложными заявлениями.

Наши действия взвешенные и обдуманные. Очевидно, что ситуация вышла на новый уровень, и принятие CAS решений по спортсменкам не закрывает вопрос с подделкой подписей. Надеемся, что проверка органов швейцарского правосудия не будет формальной и поможет наконец установить, кто ставил подписи за Родченкова и кто пытается очернить наших биатлонисток. Ложь в документах с поддельными подписями не помогла их авторам, и невиновность Ольги Вилухиной и Яны Романовой уже подтверждена решениями CAS.

В четверг, 24 сентября, Спортивный арбитражный суд (CAS) оправдал российских биатлонисток Яну Романову и Ольгу Вилухину по делу о нарушении антидопинговых прав и отклонил апелляцию Ольги Зайцевой. Благодаря решению CAS Вилухина сохраняет серебряную медаль за спринтерскую гонку на Олимпиаде-2014, однако Россия лишается серебра в женской эстафете на той же Олимпиаде.