«Зайцева провела худшие годы карьеры. Что это за допинг такой»? Губерниев эмоционально отреагировал на решение CAS

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение CAS, оставившего в силе дисквалификацию Ольги Зайцевой, но оправдавшего других российских участниц Олимпиады в Сочи.

— Рад за Вилухину и за Романову, но решение CAS по Зайцевой кажется мне каким-то странным, — заявил Губерниев «СЭ». — Например, Вилухина, которая тренировалась у Королькевича, у него же попалась. Допустим, если бы Вилухина продолжила этот ряд, может быть, даже в кавычках никто бы и не удивился. Но она чистая, серебро нам возвращено за спринтерскую гонку, все счастливы, ликуем, бросаем в воздух чепчики. Романова — ни одного никогда намека на применение запрещенных препаратов, тренировки с Пихлером. В итоге оправдание. Зайцева — рождение второго ребенка, кормление грудью, одновременные тренировки, работа с Пихлером, который является совершенно ярым ненавистником допинга. Под его руководством она провела худшие сезоны в своей карьере: не выиграла ни одной медали на чемпионатах мира и неубедительно выглядела на Олимпиаде. Что это за допинг такой, хочется спросить?!

Окей, сейчас CAS признаёт Зайцеву виновной, значит Пихлер остается тренером допингистки российской сборной. Получается тренер допингистки Зайцевой совершенно спокойно, в отличии от многий специалистов, поехал в Пхенчхан со сборной Швеции, где эта команда выиграла несколько медалей. Представить сейчас, что Зайцева в обход Пихлера что-то могла подмешивать и принимать, совершенно невозможно. То есть она ни с того ни с сего после рождения ребенка решилась на применение запрещенных препаратов? При этом тренируясь у Пихлера, которому она доверяла, который является апологетом борьбы с допингом. Этот круг выглядит очень странно.

Счастлив за Вилухину и Романову, но решение Зайцевой мне кажется каким-то странным. Просто давайте представим, что у Пихлера лидер команды — самая титулованная спортсменка после рождения ребенка, вдруг, начинает жрать допинг. У меня вопрос: зачем? Чтобы повысить результаты? Она их не повысила. Очень интересно, что сейчас скажет Вольфганг. Что скажет Самуэльссон, потому что его привел к золотой олимпийской медали тренер допингистки из России. Все это очень странно.

Тогда давайте копнем глубже. А кто менял пробы Ольге Зайцевой? Да, у нас были проблемы с допингом в Сочи. Может ей заодно поменяли? Родченков там что-то мухлевал? Кто это все делал, хочется понять. Может быть, вредительство? Считаю их всех чистыми спортсменками. Тем не менее, внутренние был готов к негативному решению по Вилухиной или Романовой, но Зайцева... Все это очень странно и нелогично. (Севастиан Терлецкий)