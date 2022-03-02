Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева заявила, что решение Международного союза биатлонистов (IBU) отстранить российских спортсменов от международных соревнований неправильное. По ее словам, это нарушает олимпийский девиз «Быстрее, выше, сильнее, вместе».

«Я думаю, это неправильное решение, оно не соответствует Олимпийской хартии и даже новому олимпийскому девизу «Быстрее, выше, сильнее, вместе», — цитирует ТАСС Зайцеву. — Получается, они просто отделяют нас и показывают, что для них спорт — это политика, хотя всегда считалось, что спорт вне политики. Наших спортсменов, которые показывают, что спорт объединяет мир, уничтожают по национальному признаку. Я считаю, что это дискриминация нас и просто неправильное поведение, но так как мы спортсмены, а не политики, мы можем только выразить мнение по этому вопросу, а что делать — должны решать руководители».

Зайцева прокомментировала возможные последствия для российского биатлона.

«Я думаю, данное решение никак на нашем биатлоне не отразится, будем дальше продолжать. Все когда-нибудь придет к хорошему концу и восстановится», — отметила собеседница агентства.

В среду исполком IBU принял решение о недопуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям под эгидой организации.