Зайцева на слушаниях в CAS заявила, что никогда не принимала допинг

Олимпийская чемпионка по биатлону россиянка Ольга Зайцева во время рассмотрения в Спортивном арбитражном суде (CAS) ее апелляции на дисквалификацию со стороны Международного олимпийского комитета заявила, что никогда не принимала допинг.

Во вторник в Лозанне продолжились слушания по допинговым делам Зайцевой и еще двух бывших биатлонисток Ольги Вилухиной и Яны Романовой, которые были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи.

— Я никогда не принимала допинг. И не люблю людей, которые этим занимаются, — приводит ТАСС слова Зайцевой. — Я никогда не встречалась с бывшим директором московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым.

Зайцева, Романова и Вилухина были пожизненно отлучены от участия в Олимпийских играх в конце 2017 года, их результаты на Олимпиаде-2014 в Сочи были аннулированы. Российские биатлонистки на домашних Играх стали серебряными призерами в составе эстафетной команды, вместе с ними в той гонке выступала Екатерина Шумилова. Вилухина также была лишена второго места в спринте.