"Завтра буду атаковать!" Вирер - о решающей гонке Кубка мира

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер заявила, что была рада получить малый Хрустальный глобус в зачете гонок преследования. 28-летняя спортсменка является одной из претенденток на победу в Кубке мира.

- Я не была уверена, что смогу выиграть глобус за гонки преследования: Марта Ольсбу Ройселанн была прямо за мной по очкам. Я очень рада, что получила его, - приводит слова Вирер Калашников Media. - Сейчас я, конечно, устала, но это нормально. Мне нужно отдохнуть, сходить на массаж, и завтра мы снова будем атаковать!

На рубеже было нормально. Тяжелее из-за ветра было на трассе. Я бежала одна четвертый и пятый круг... Посмотрим, как будет завтра!

Вирер занимает первое место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 894 очка. Ее отрыв от идущей второй Лизы Виттоцци составляет 42 балла.

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