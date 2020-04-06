Заседание правления СБР перенесено на 7 апреля

Заседание правления Союза биатлонистов России перенесено на 7 апреля, сообщает ТАСС.

Изначально планировалось, что руководящий орган СБР проведет совещание 6 апреля. В связи с действием карантинных мер оно должно пройти в формате видеоконференции.

Главными темами заседания должны стать подведение итогов выступления сборных команд страны в минувшем сезоне и рекомендации тренерского совета по формированию тренерского штаба на следующий сезон.

Также правление собиралось обсудить письмо ветеранов биатлона в адрес главы СБР Владимира Драчева, в котором они призвали его добровольно покинуть свой пост.