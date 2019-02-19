Заседание IBU по восстановлению СБР перенесено на конец марта

Заседание рабочей группы Международного союза биатлонистов (IBU) по восстановлению статуса Союза биатлонистов России (СБР), перенесено на конец марта, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора РУСАДА Маргариту Пахноцкую. Изначально оно должно было состояться в феврале в Москве, но было решено провести его в Тюмени.

Ранее представитель IBU выразил надежду, что данные Московской антидопинговой лаборатории, предоставленные ВАДА, будут оперативно отправлены в IBU после аутентификации.

- Очередное заседание рабочей группы по СБР было первоначально запланировано на сегодня. Однако из-за отсутствия возможности у одного из иностранных членов этой комиссии приехать в Россию, было принято решение перенести заседание на конец марта в Тюмень. Тогда же РУСАДА планирует провести для биатлонистов большой антидопинговый семинар, который значится в дорожной карте восстановления статуса Союза биатлонистов России, - сказала Пахноцкая.

С 28 марта по 4 апреля в Тюмени пройдет чемпионат России по биатлону.

СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года на фоне допингового скандала в российском спорте. Российская организация лишилась права голоса на конгрессе IBU, возможности выдвигать своих кандидатов на руководящие посты IBU и претендовать на проведение международных соревнований. В середине ноября было принято решение создать рабочую группу по восстановлению СБР, в которую вошли представители IBU, СБР, РУСАДА и Олимпийского комитета России.