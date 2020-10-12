Запрет на использование фтора в лыжах и биатлоне будет распространяться на Олимпиаду

Запрет на использование фтора в лыжных видах спорта и биатлоне будет распространяться на Олимпийские игры, информирует ТАСС.

Ранее Международная федерация лыжного спорта (FIS) и Международный союз биатлонистов (IBU) отложили на год введение запрета на использование фторсодержащих средств при подготовке лыж к соревнованиям. Он вступит в силу перед началом олимпийского сезона. Зимние Игры 2022 года пройдут в феврале в Пекине.

Запрет на использование фторсодержащих веществ при подготовке лыж должен был вступить в силу уже в предстоящем сезоне, старт которого запланирован на конец ноября. Однако устройство, которое должно использоваться для проверки инвентаря на содержание фтора, до сих пор не представлено.