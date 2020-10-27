«Заокеанские товарищи ищут причины, чтобы докопаться до наших спортсменов». В Госдуме отреагировали на лишение России олимпийских медалей

Депутат Государственной думы Дмитрий Свищев в беседе с «СЭ» прокомментировал решение антидопинговой панели CAS признать виновным российского биатлониста Евгения Устюгова в нарушении антидопинговых правил. Устюгова лишили золотых медалей на Олимпийских играх 2010 и 2014 годов.

— На российский биатлон уже много лет идет мощная атака. Мы не говорим, что у нас не было проблем, мы их понимаем, но любая вина должна быть доказана, — сказал Свищев «СЭ». — Насколько я понимаю, Устюгов уже доказывал, что у него повышенный уровень гемоглобина является следствием генетических мутаций, которые передались ему от родителей. Но мы не можем оценить, насколько это так или не так. Мы с вами не профессионалы, утверждать не можем. Однако любое решение должно быть подтверждено фактами.

Еще предстоит большая дорога Устюгову, чтобы доказать свою правоту. Мы обязательно ему поможем. Это спортсмен, который принес стране большие успехи. Если наши оппоненты прыгают на нас, мы должны иметь доказательную базу. Когда мы открываем решения судов по американским и английским спортсменам, мы видим: там оправдали, здесь разрешили выступать и так далее. Недавно моя коллега Елена Вяльбе практически напрямую высказалась за то, чтобы легализованные препараты в норвежской команде были и у других. Они бегают с препаратами от астмы и никого это не беспокоит. Тогда нужно устраивать отдельные соревнования для людей с определенными заболеваниями. Астматики со своими, сердечники со своими так далее. Мы должны быть в равных условиях, в том числе и в суде, и в ВАДА. А когда заокеанские наши товарищи ищут причины, чтобы докопаться до наших спортсменов — это некорректно. Может быть, у них это модно, но для нас это неприемлемо. Мы интересы наших спортсменов отстаивали и будем отстаивать. (Сергей Федоров)