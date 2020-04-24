Задай вопрос трехкратному чемпиону мира по биатлону!

Сегодня, 24 апреля в 18:00 по московскому времени в Instagram «Спорт-Экспресс» пройдет эфир с трехкратным чемпионом мира по биатлону и членом правления Союза биатлонистов России Иваном Черезовым.

Мы обсудим последние жаркие события в СБР, возможные изменения в руководстве и перспективы наших биатлонистов при новом тренерском штабе. Подключайтесь к эфиру на странице sport_express и задавайте интересующие вас вопросы!

Эфир пройдет на этой странице.