Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжам и биатлону Анфиса Резцова ответила комментатору Дмитрию Губерниеву, призывавшему лишить стадион в Химках ее имени. Конфликт у Губерниева и Резцовой возник после того, как спортсменка заявила, что не соблюдает карантин на фоне пандемии коронавируса.

— Не он присваивал имя моему стадиону, не ему и решать, — цитирует «Спорт день за днем» Резцову. — Эти высказывания его далеко не красят, как профессионала своего дела. Человек всегда колотит себя в грудь: я за спорт и биатлон. А потом говорит, что я незаслуженная... Это просто гадко.

— Вы потом объяснились с Губерниевым после его заявления?

— Зачем я должна унижаться? Я очень уважаемый человек. Не только в Химках и Московской области, но и по всей России. Люди, которые понимают в биатлоне, не обращают внимания на такие реплики.