"Зачем они разрушают спорт?" Нойнер - о скандале на ЧМ в Зефельде

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Магдалена Нойнер заявила, что была разочарована, когда узнала о допинговом скандале на чемпионате мира по лыжным видам спорта в австрийском Зефельде.

- Что происходит в голове у людей, которые сознательно принимают допинг? Зачем они разрушают спорт? - приводит слова Нойнер T-Online. - Когда я узнала о допинговом скандале в Зефельде, то была разочарована. Выигрывать медали можно, не употребляя запрещенные препараты. Я боюсь, что допинговый скандал может разразиться и на чемпионате мира в Эстерсунде.

Напомним, на чемпионате мира в Зефельде был проведен антидопинговый рейд, в ходе которого полиция задержала пять лыжников: австрийцев Доминика Бальдауфа и Хауке, эстонцев Андруса Веерпалу и Карела Таммъярва, а также казахстанца Алексея Полторанина. Они обвиняются в использовании кровяного допинга. Все эти спортсмены пользовались услугами немецкого доктора Марка Шмидта.

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