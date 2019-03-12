"Зачем ему с ними обниматься?" Зайцева - об отношениях Логинова с иностранными биатлонистами

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева заявила, что Александр Логинов не должен извиняться за использование допинга в прошлом. Она также добавила, что 27-летнему спортсмену не стоит обращать внимание на критику со стороны иностранцев.

- Ему не надо ни за что извиняться, - приводит слова Зайцевой "Спорт день за днем". - Он уже отбыл свой срок дисквалификации. Эта тема слишком много обсуждается нашими средствами массовой информации. Считаю, что он правильно сказал, что не будет общаться.

Фото с церемонии награждения, где Бе и Фийон Майе сидят в обнимку, а Логинов в стороне? А чего ему с ними обниматься? Это его братья или кто?! Зачем с ними родниться? Я этого не понимаю. Саша завоевал медаль для страны. Вся Россия за него радуется. После таких нападок выиграть серебро и доказать, что он сильный, – это дорогого стоит.

Напомним, Логинов был дисквалифицирован на два года после того, как в его допинг-пробе был обнаружен эритропоэтин в январе 2013-го. Некоторые иностранные спортсмены неоднократно критиковали россиянина в связи с этой ситуацией.

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