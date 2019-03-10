"За ним надо следить. Как бы он не пальнул кого-то невзначай". Васильев - о Гараничеве

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что за Евгением Гараничевым необходим надзор. 31-летний спортсмен пробежал лишний штрафной круг в пасьюте на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.

- Два круга! Я это видел. Думал, мне показалось! Куда он побежал? Не понимаю, - приводит слова Васильева "Спорт день за днем". - Конечно, это невнимательность. Потеря концентрации. Как можно вместо одного два круга открутиться? Были, конечно, такие прецеденты, но крайне редко. Он что, себя альтруистом считает? В качестве пожертвования решил круг открутиться?



Биатлон – технически очень сложный вид спорта, связанный с оружием. Концентрация здесь должна быть значительно выше, чем в других видах спорта. Гараничев не единожды был замечен в том, что теряет эту концентрацию. Не знаю, что здесь делать. За ним надо следить. Как бы он не пальнул кого-то невзначай. Что это такое?

Напомним, Гараничев занял 9-е место в сегодняшней гонке преследования.

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