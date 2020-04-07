Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов поделился мнением о возможном возвращении в сборную России Татьяны Акимовой и Дарьи Виролайнен. 31-летняя Виролайнен родила ребенка в марте 2019 года. В августе мамой стала и 29-летняя Акимова.

— Если они хотят вернуться в сборную, то их единственный шанс — хорошо самостоятельно подготовиться к чемпионату России и показать там высокий результат, — цитируют Тихонова «Известия». — А просто так, за былые заслуги, в национальную команду не берут. Дай бог, если есть желание, то пусть возвращаются, кто им запретит. Все будут только рады, если Таня и Даша усилят конкуренцию в составе. У Кати Глазыриной получилось довольно неплохо вернуться в прошедшем сезоне, эти биатлонистки не слабее.