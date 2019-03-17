Юрлова-Перхт завоевала серебро в масс-старте на ЧМ! Золото - у Вирер

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт стала второй в масс-старте на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. Первое место заняла итальянка Доротея Вирер, третье - немка Дениза Херманн. Еще одна россиянка Евгения Павлова стала 18-й.

Биатлон

Эстерсунд (Швеция)

Чемпионат мира

Женщины

Масс-старт 12,5 км

1. Доротея Вирер (Италия) - 37.26,4 (2 шт. круга)

2. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) - отставание 4,9 (2)

3. Дениза Херманн (Германия) - 15,4 (4)

4. Ханна Эберг (Швеция) - 52,7 (3)

5. Тирил Экхофф (Норвегия) - 57,7 (4)

6. Лаура Дальмайер (Германия) - 1.03,4 (4)

18. Евгения Павлова (Россия) - 2.13,6 (4)

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